我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「Sunaba Ｃoffee（すなば珈琲，砂場咖啡）很受鳥取人歡迎。（圖／記者葉盛耀攝）

▲星巴克遲遲不到鳥取縣開設新分店，但是鳥取人有自己喜歡的品牌「Sunaba Coffee（すなば珈琲，砂場咖啡）」。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「Sunaba Ｃoffee（すなば珈琲，砂場咖啡）的早餐相當豐盛，700日元就能吃到生菜沙拉、麵包、水煮蛋等。（圖／記者葉盛耀攝）

▲在「Sunaba Ｃoffee（すなば珈琲，砂場咖啡），只要700日圓就能吃到豐盛早餐。（圖／記者葉盛耀攝）

Starbucks可能算是全球知名度最高的咖啡品牌，但是日本的鳥取縣卻是全日本最晚有星巴克進駐的地方，可是鳥取人卻完全不理會，因為他們有跟星巴克唸法相像的在地品牌「Sunaba Coffee（すなば珈琲，砂場咖啡）」，即日本人對於星巴克的唸法為Sutaba，而砂場咖啡則為Sunaba，儘管星巴克在2015年終於進駐了，但是許多鳥取人依舊更喜愛著砂場咖啡，早餐只要花700日圓（約台幣147元）就能吃超飽，甚至有些店家在午、晚餐時段竟還有提供海鮮丼飯。星巴克Starbucks的分店遍佈全世界各角落，但是在日本，偏偏就是遲遲沒有將分店開到日本鳥取，可能因為鳥取是人口密度最低的縣。而當初，等不到星巴克插旗鳥取，時任鳥取縣知事的平井信治還說了一句話：「我們沒有Sutaba（日本人對於「星巴克」慣有的唸法），但是有Sunaba（砂場）。」因為鳥取有個知名的景點「鳥取沙丘」。當初的玩笑話，爾後果真有業者就用了Sunaba開設了咖啡品牌（すなば珈琲，砂場咖啡），而且在鳥取人心中地位逐漸崇高，即便後來2015年真的有星巴克進駐了，依舊難以取代Sunaba（砂場咖啡）的地位，而Sunaba還成為許多外來觀光客到鳥取旅行必訪的咖啡店之一。記者也實地開箱Sunaba（砂場咖啡），特別一大早8點就去品嚐它最吸引人的菜色，也就是只要700元日幣（約新台幣147元），就能吃飽的豐盛早餐，菜色包含生菜沙拉、兩個鹽可頌、水煮蛋、海帶湯與一塊水果，最划算的是，還送一杯熱的美式咖啡，台幣百來元就能吃到飽足的一頓早餐，相當划算。且記者從菜單上查詢，發現這裡除了有賣甜點輕食，午餐時段還賣鳥取人非常愛吃的咖哩飯，以及唐揚雞、豬排等，甚至有幾個店家還提供生魚片丼飯，如此多元，也難怪吸引不少鳥取人持續不變的忠誠。