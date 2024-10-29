第四屆「96自由車聯賽」圓滿落幕，壓軸站96自由車聯賽首度移師新竹，在新竹南寮漁港進行，吸引了眾多參賽選手與觀賽民眾。現場同時有新竹在地議員劉彥伶熱情參與。她強調，這次賽事不僅是運動賽事的推廣，更是新竹推動觀光的契機。
劉彥伶表示，過去民眾可能對路跑賽事更熟悉，這次透過96自轉車舉辦自由車賽，除了讓更多人認識這項運動，也讓參與者能夠更認識新竹；此外，主辦單位特別在補給站加入在地美食攤位，透過活動結合美景與美食，進一步提升新竹的觀光形象，打破「美食沙漠」的印象。
劉彥伶也特別分享她對於自行車運動的特殊情感。過去，她曾多次參與路跑活動，並逐漸愛上自行車運動，在今年初成功挑戰113公里賽事，並預計在下週挑戰360公里的長程賽事。
劉彥伶表示，自行車運動讓她體會到堅持的價值，對於她的工作也帶來正向影響；而自行車運動和服務民眾一樣，需要足夠的意志力與熱忱，也讓她更加投入於推廣運動產業。
提升新竹基礎設施 有利於舉辦比賽
此外，劉彥伶對於提升新竹基礎設施、改善選手騎行體驗也提出建議。她指出，在騎乘自行車時，路面平整度至關重要，尤其是坑洞會影響選手安全，期望市府能更加強路平建設，以吸引更多賽事來到新竹舉辦。
在路權申請方面，劉彥伶提及，無論是路跑還是自由車等賽事，要在城市中舉辦就會面臨路權的挑戰，封路的方式需要市府對於運動賽事有更多的關注與鼓勵，並能夠在道路管理和賽事活動之間取得平衡；隨著自行車運動的推廣，市民對此運動的友善度也會逐漸提升，未來在路權爭取上會更佳順利。
隨著96自由車聯賽的成功舉辦，不僅展現出新竹對運動賽事的支持，更讓城市的美景與活力在賽道上綻放光彩。劉彥伶期許未來新竹能持續提升運動環境與基礎設施，96自由車聯賽也能再重返竹市舉辦，讓更多選手與市民在這片土地上享受運動的樂趣，並推動城市觀光與地方經濟的成長。
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劉彥伶也特別分享她對於自行車運動的特殊情感。過去，她曾多次參與路跑活動，並逐漸愛上自行車運動，在今年初成功挑戰113公里賽事，並預計在下週挑戰360公里的長程賽事。
劉彥伶表示，自行車運動讓她體會到堅持的價值，對於她的工作也帶來正向影響；而自行車運動和服務民眾一樣，需要足夠的意志力與熱忱，也讓她更加投入於推廣運動產業。
提升新竹基礎設施 有利於舉辦比賽
此外，劉彥伶對於提升新竹基礎設施、改善選手騎行體驗也提出建議。她指出，在騎乘自行車時，路面平整度至關重要，尤其是坑洞會影響選手安全，期望市府能更加強路平建設，以吸引更多賽事來到新竹舉辦。
在路權申請方面，劉彥伶提及，無論是路跑還是自由車等賽事，要在城市中舉辦就會面臨路權的挑戰，封路的方式需要市府對於運動賽事有更多的關注與鼓勵，並能夠在道路管理和賽事活動之間取得平衡；隨著自行車運動的推廣，市民對此運動的友善度也會逐漸提升，未來在路權爭取上會更佳順利。
隨著96自由車聯賽的成功舉辦，不僅展現出新竹對運動賽事的支持，更讓城市的美景與活力在賽道上綻放光彩。劉彥伶期許未來新竹能持續提升運動環境與基礎設施，96自由車聯賽也能再重返竹市舉辦，讓更多選手與市民在這片土地上享受運動的樂趣，並推動城市觀光與地方經濟的成長。