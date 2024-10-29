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▲董事長楊倩玉(右)與新竹市議員劉彥伶。(圖/96聯賽提供)

現場同時有新竹在地議員劉彥伶熱情參與。她強調，這次賽事不僅是運動賽事的推廣，更是新竹推動觀光的契機。劉彥伶表示，過去民眾可能對路跑賽事更熟悉，這次透過96自轉車舉辦自由車賽，除了讓更多人認識這項運動，也讓參與者能夠更認識新竹；此外，主辦單位特別在補給站加入在地美食攤位，透過活動結合美景與美食，進一步提升新竹的觀光形象，打破「美食沙漠」的印象。劉彥伶表示，自行車運動讓她體會到堅持的價值，對於她的工作也帶來正向影響；而自行車運動和服務民眾一樣，需要足夠的意志力與熱忱，也讓她更加投入於推廣運動產業。此外，劉彥伶對於提升新竹基礎設施、改善選手騎行體驗也提出建議。她指出，在騎乘自行車時，路面平整度至關重要，尤其是坑洞會影響選手安全，期望市府能更加強路平建設，以吸引更多賽事來到新竹舉辦。在路權申請方面，劉彥伶提及，隨著96自由車聯賽的成功舉辦，不僅展現出新竹對運動賽事的支持，更讓城市的美景與活力在賽道上綻放光彩。劉彥伶期許未來新竹能持續提升運動環境與基礎設施，96自由車聯賽也能再重返竹市舉辦，讓更多選手與市民在這片土地上享受運動的樂趣，並推動城市觀光與地方經濟的成長。