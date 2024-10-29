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中東緊張局勢降溫，加上市場持續憧憬美企財報公布，美股週一普遍收漲，道瓊工業指數一度升逾300點，收盤時仍漲273點。綜合外媒報導，以色列雖然在上週末對伊朗發起報復空襲，但避開了這個石油輸出國家組織（OPEC）成員國的原油生產設施，使地緣局勢看似有所降溫，國際油價呈現重挫。紐約商品交易所西德州中級原油挫6.1%，每桶收報67.38美元；倫敦北海布倫特原油挫6.09%，每桶來到71.42美元。本週是第3季財報季最繁忙的1週，因為這是美國總統大選（當地時間11月5日），以及聯準會新一輪政策決定（當地時間11月7日）前的最後1週。市場也持續關注本週的一系列關鍵經濟數據，包括第3季國內生產毛額（GDP）初步數據、9月份個人消費支出指數（PCE）、10月就業報告等等。此外，多家科技股也將於本週公布財報，包含Google母公司Alphabet、微軟、臉書母公司Meta、亞馬遜、蘋果、AMD、英特爾。28日收盤，美股道瓊指數上漲273.17點，或0.65%，收42387.57點；那斯達克指數上漲48.58點，或0.26%，收18567.19點；標普500指數上漲15.4點，或0.27%，收5823.52點；費城半導體指數下跌1.17點，或0.022%，收5211.67點。焦點個股方面，在美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）於紐約曼哈頓麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行造勢大集會後，「川普交易」（Trump Trade）升溫，川普旗下社交媒體企業「Trump Media & Technology」（DJT）股價亦飆升逾21%。