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美國總統大選邁入倒數，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）為搶年輕選票，日前登上熱門podcast節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience），其中提到台灣時，再次表示「台灣搶走了我們大概100%的晶片生意」，並強調台灣若要美國保護，就應該支付保護費。此話一出，台積電ADR週一下挫4.3%。根據美國財經外媒《CNBC》報導，現在很多企業都在開發自己的內部晶片，包括亞馬遜,、Google和微軟，他們大多依賴台灣公司製造，瑞銀分析師估計，全球90%以上的先進晶片都是由台積電生產，儘管英特爾、三星試圖競爭並分走一杯羹，卻面臨一系列挫折。圍繞台灣有關地緣政治風險、中國入侵的擔憂，讓美國企業面臨越來越大的壓力，要求他們在美國建立台灣半導體的替代方案，而英特爾就是晶片法案（CHIPS）的典型代表。不過，證券及投資顧問公司「伯恩斯坦」（Bernstein）的分析師拉斯貢（Stacy Rasgon）告訴《CNBC》：「我們希望在美國建造先進的基礎設施，說實話，從政策角度來看，誰來建造它真的不應該那麼重要 」，並補充說，有關台灣竊取了美國晶片產業的想法是「荒謬的」。報導引述分析師看法，認為川普勝選將不利於台積電。花旗的分析師正在爭論，關稅可能會為整個晶片供應鏈增加多少成本，這是美國政府難以駕馭的部分，將需要對數千台包含各種晶片的設備進行複雜審核。此外，雖然也有美企押寶，如果川普獲勝，他將有利於美國國內產業，但更廣泛的貿易戰，同樣可能對美國的產業構成挑戰。 Moor Insights & Strategy 執行長莫爾賀德（Patrick Moorhead）表示：「川普擔任總統期間，可能會對中國徵收高額關稅，正如我們之前所看到的，而這將引發中國的反應，就像我們在美光公司看到的那樣。」專家也警告，即使是賀錦麗（Kamala Harris）當選，也不意味著一切順利，拜登政府對中國實施的一些嚴厲出口管制，極大地影響了輝達（Nvidia）和其他半導體公司可以向該國銷售的數量。實施出口管制前，輝達在中國的業務佔總銷售額的25%以上，現在則佔收入比例的10%不到。