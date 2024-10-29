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距離2024美國大選只剩約1週，但美國知名媒體《洛杉磯時報》、《華盛頓郵報》（簡稱華郵），都傳出因為老闆或大股東的阻攔，一反過去數十年傳統，無法在自家媒體刊文表態支持候選人，引發爭議。《華郵》據傳因此損失20萬訂閱戶，並有3名編輯委員會成員辭職。美國《全國公共廣播電台》（NPR）引述《華郵》2名內部知情人士透露，自上週五該報行政總裁路易斯（Will Lewis）宣布，不再於大選表態後，該報250萬的付費訂戶（包括紙本印刷）已經減少了約8%，即20萬。此外，《華郵》編輯委員會成員羅伯茨（Molly Roberts）、霍夫曼（David Hoffman）、米特拉（Mili Mitra）也決定辭去編輯委員會的職務，但仍留在該報的工作人員名單裡。羅伯茨在寫給上層的信裡表示，她反對在獨裁統治面前保持沉默，此次大選不表態的決定並不是出於編輯委員會，而是貝佐斯（Jeff Bezos），直言：「我將辭去《華盛頓郵報》編輯委員會的職務，因為在道德上，支持賀錦麗而非川普的必要性是顯而易見的。更糟的是，我們的沉默正是川普想要的。」報導指出，不少《華郵》訂閱者，也在社群媒體上分享自己取消訂閱的決定，他們當中許多人都提到了《華郵》的座右銘「民主死於黑暗」。然而也有人擔心，大量退訂的行為將傷害到《華郵》的記者們。面對批評，《華郵》行政總裁路易斯強調，有關貝佐斯扮演的角色、對政治表態的干預說法都是不正確的，重申身為出版商，他不認為應該要表態支持誰當總統：「我們是一份獨立的報章，應該支持讀者做出自己的決定。」《華郵》是美國華盛頓哥倫比亞特區大都會區，最具影響力與發行量的報章之一，2013年10月被以2.5億美元的價格，由知名億萬富豪、亞馬遜公司創始人貝佐斯持有的控股公司「Nash Holdings」買下。有美媒整理了截至目前為止，已經表態或決定不表態的美國媒體清單，雖然有的仍維持聲援特定政黨候選人的傳統，但也從側面點出，報章媒體正與讀者數量下降奮鬥，並擔心失去政治立場不同的訂閱者，這一趨勢的出現，正值傳統媒體面臨更廣泛挑戰，包括不斷變化的讀者習慣，以及對抗選舉虛假訊息的需要。