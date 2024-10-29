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▲陳波波說自己肚子長了11公分的腫瘤，但核磁共振檢查還要等到12月。（圖／陳波波IG）

▲33歲的陳波波外型甜美，看不出實際年齡。（圖／陳波波IG）

▲謝亞軒（中）曾被拍到溫馨接送陳波波，還掀開女方裙子偷看。（圖／資料照）

中信啦啦隊Passion Sisters成員陳波波過去曾被直擊和小S老公許雅鈞出席同一場飯局，也曾被拍過與中信特攻籃球員謝亞軒上演接送情等等，甜美的外型讓她IG有16萬粉絲追蹤。昨（28）日陳波波卻無預警公開自己的病情，她表示在球場經常跑廁所、小腹隆起，原來是因為腹部長了一顆11公分的腫瘤，目前還要等完整檢查後才能安排手術切除，陳波波也無奈的說：「大家以後不要再笑我肚子很大、很愛在球賽跑廁所了。」陳波波昨日突然在限時動態發文，要大家以後別取笑她肚子大、愛在球場跑廁所了，因為她的腹部長了一顆11公分的腫瘤。陳波波曝光身體檢查的結果，她說自己曾到一般診所就診，但當時診所跟她說沒事，害她又拖了半年才到醫院檢查，這才發現身體的異狀。陳波波表示，「礙於隱私跟尚未詳細檢查，先沒辦法跟大家說明」，她也無奈抱怨：「要照MRI（核磁共振）要等到12月也太久了吧⋯我想這兩週手術解決掉欸」，心情似乎相當鬱悶。而陳波波過去曾因緋聞被拍到，登上新聞版面。去年她被周刊捕捉與小S老公許雅鈞等人參加同一場飯局，但當時兩人幾乎沒什麼互動，陳波波事後也發文大力澄清，深怕產生誤會。後來又被爆料和中信特攻籃球員謝亞軒正在祕戀中，33歲的陳波波大男方7歲，不過兩人視覺年齡看起來差不多；當時謝亞軒疑似為了檢查女友有沒有穿安全褲，還在停車場偷偷掀起女方裙子查看，互動看起來非常親密。