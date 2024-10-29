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▲千年亭是家面向東鄉湖的溫泉旅館，整棟數寄屋風格的6層建築，所有房間都可以看到東鄉湖的全景。（圖／記者葉盛耀攝）

▲在旅館內可近距離看到湖光山色。（圖／記者葉盛耀攝）

▲千年亭溫泉旅館的大眾池，一旁就是東鄉湖湖景，相當壯觀。（圖／翻攝千年亭官網）

▲來到千年亭選擇一泊二食，晚餐可以吃到精緻的會席料理。（圖／記者葉盛耀攝）

▲早餐有提供多樣生魚片、明太子、白魷魚等，可以DIY做一份用料不手軟的生魚片。（圖／記者葉盛耀攝）

▲千年亭溫泉旅館部分房間的露天浴池，下方就是湖面，相當特別。（圖／記者葉盛耀攝）

提起日月潭的飯店最有名的就屬涵碧樓、雲品溫泉酒店，另還有漢來日月行館即將開幕，這些飯店蓋在日月潭周邊、號稱房間內可賞絕美日月潭湖景與許多奢豪設施與備品，價格當然也不低廉。而在日本的鳥取縣，有位在東鄉湖的飯店，其中的「千年亭」更是直接跨到湖上，因此可號稱「蓋在湖上面的溫泉旅館」。千年亭是家面向東鄉湖的溫泉旅館，整棟數寄屋風格的6層建築，所有房間都可以看到東鄉湖的全景，房間內也有露天、室內的私人浴池，不僅正對著湖，因旅館有一大部分佔地是跨進湖裡去，所以甚至有些房間的浴池下方就是湖面。在日落時分，會看到遠處如畫般景色，能徹底放鬆舒緩身心。目前千年亭正在陸續整裝旅館內的各個房間，《NOWnews》記者開箱到剛裝修完成的新房間。經由專業的服務人員領入房間後，滿室是宜人檜木香，大通舖有軟硬度適中的榻榻米，大房間約可睡到5、6人，有著私人湯屋，泡湯時湖景就在腳邊，即便當天天氣不佳，依舊看得到遠方如水墨畫般的湖光山色，雖飄著薄霧，反而更有神秘與撲朔迷離之氛圍。另外，旅館內同樣於一樓、二樓都備有大眾湯池，一樓的男、女湯包含露天大湯池，直接鄰近著東鄉湖，獨特的景觀與體驗，相當值得一試。旅館推出包含早餐與晚餐的「一泊二食」優惠，目前房價大約每人4萬日圓（約台幣8400元）上下，比起日月潭周邊的高檔飯店，算是稍微低價些，但千年亭服務人員也表示，房價會隨著季節、日期而浮動。晚餐主打會席料理，食材以當季海鮮搭配鳥取當地高檔的「東伯和牛」，菜色包含炙烤和牛片、燜烤大活鮑、烤鮭魚、鍋物等，11月之後應還有鮮甜的松葉蟹（鳥取縣官方規定每年12月6日後才可以開始捕松葉蟹）。至於早餐，則是自助式吃到飽方式，菜色相當豐盛，有烤魚、燉菜、鮮蜆味噌湯、咖哩飯、鮑魚粥、沙拉、水果，還有服務人員現做關西名產小吃章魚燒，最推薦一定要拿白飯配上多樣當季生魚片與當地人稱之為「白魷魚」的刺身。想到千年亭，可搭乘JR到倉吉站，每天都有接駁巴士來回車站與旅館之間。而除了千年亭，東鄉湖畔還家望湖樓，創立於1931年，同樣也是主打獨特的湖上溫泉。