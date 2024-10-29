我是廣告 請繼續往下閱讀

2024美國大選將於當地時間11月5日舉行，民主黨籍的現任總統拜登（Joe Biden），28日也加入提前投票的行列，在家鄉德拉瓦州投給同黨的總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）。綜合美媒報導，拜登28日前往德拉瓦州新堡（New Castle）的一處提前投票所，和一般選民一樣排隊投票，並與坐在輪椅上的中年婦女寒暄，還推著對方一起進入投票所。投完票後，已於7月宣布退選的拜登，被傳媒問到：「這對你而言是苦樂參半嗎？」他的回答是：「沒有，只有美好的感受。」接著，拜登又被問到賀錦麗是否會勝選一事，拜登回應說：「我認為我們會的。」而對於川普週日在紐約造勢時，有關移民的發言，拜登直言，這就是為什麼本次大選如此重要的原因：「大多數我接觸過的學者都提到，關於總統最重要的一點就是性格。性格，但他（川普）每次開口都會讓人質疑這一點。」有關知名億萬富豪馬斯克（Elon Musk），選前在關鍵搖擺州舉辦每日抽獎活動，向簽署支持言論自由和持槍權請願書的登記選民、贈送100萬美元的行為，拜登也認為「完全不合適」。「鋼鐵川粉」馬斯克，為了幫川普搶聲量，自10月19日起舉行了「100萬美元抽獎活動」，只要是關鍵搖擺州（威斯康辛州、密西根州、賓州、內華達州、喬治亞州、北卡羅萊納州及亞利桑那州）的登記合格選民，在請願書上簽字的話，都有機會抽到100萬美元現金。此舉吸引了美國司法部的關注，費城地方檢察官克拉斯納（Larry Krasner）也於週一正式提告馬斯克及他創建的美國政治行動委員會（America PAC），指控涉嫌賄選，並稱活動是「非法抽獎騙局」。