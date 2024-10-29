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▲Dcard上有網友拿上屆與這屆走鐘獎頒獎直播的影片點閱數比較，認為收視下滑不少。（圖／翻攝Dcard）

▲有網友認為優質的原創影片越來越少，加上短影音趨勢，讓YouTube長影片市場萎縮。（圖／翻攝Dcard）

▲有網友幫走鐘獎說話，認為民間自辦的獎項能有如此規模已經很值得鼓勵了。（圖／翻攝Dcard）

▲今日查看走鐘獎第6屆播放量，已經累積到51萬次點閱。（圖／走鐘獎YouTube）

今年第6屆走鐘獎在26日於台大體育館舉行，百位YouTuber到場，還找來韓籍啦啦隊女神李多慧擔任頒獎人，引起關注。不過就有網友發現，本屆走鐘獎的觀看人數似乎大不如前，頒獎典禮的直播影片只累計38萬點閱，對比第5屆的117萬只剩下1/3，認為熱度大大降低；該篇討論文也吸引不少人留言，一名網友在Dcard發文，標題寫道「走鐘獎收視也太慘了吧」，他27日截圖走鐘獎YouTube頻道畫面，發現第6屆走鐘獎觀看次數只有38萬，與上一屆在高雄舉辦的117萬相差甚遠，讓原PO看了訝異直呼：「不誇張，收視不是砍半，是直接少到剩1/3，去年在高流可能有YouTuber太遠沒去，今年在台北，能吸到的流量也太少了吧？」貼文曝光後網友也紛紛留言，討論起走鐘獎觀看數下滑的主要原因，「主要是因為不有趣，一群愛業配拍x片的人在高潮」、「那獎根本不知道在頒什麼的，根本YouTuber造型派對」、「YTR就過期產業啊，小圈圈自嗨，很多頻道都越更越慢甚至不更了」、「現在的小孩注意力低到靠x，只要影片超過20秒就看不下去，也難怪YT會變夕陽產業」、「很多創作者都一堆業配，原創的優質影片越來越少」。不過也有人幫走鐘獎及創作者們說話，「其實這個獎本身就不是像三金那種，拿了政府補助辦的，連續由民間自組團隊辦到第6屆，也許對觀眾來說確實是越來越不好看，但對創作者來說，走鐘獎的意義有時候是讓他們的創作生涯有更大的肯定」、「台灣人很怪，想要好的創作者，但創作者業配又該該叫，你以為他們家裡是天生有礦可以燒錢嗎？難怪越來越多人停更加上酸民很會腦補」。還有網友認為，原PO比較的基準線不一樣，上一屆的直播影片上架比較久，觀看次數自然累積的比較多，「前幾屆在YT放了那麼久，理應觀看次數就會比較多，我覺得不能這樣比較」。而記者，可見還是有不少觀眾在乎頒獎結果。