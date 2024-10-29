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美國總統大選倒數，共和黨總統候選人川普以及民主黨總統候選人賀錦麗皆在最後關頭在關鍵搖擺州衝刺，戰況極度膠著，《CNN》美國總統大選封關民調顯示，2人支持度皆為47%，戰成平手。對此，前立委郭正亮預言川普勝率超過7成以上，原因是這次選舉四大議題，賀錦麗都沒有提出好的方案。郭正亮28日在節目《新聞大白話》表示，他認為此次美國總統大選，川普勝率非常高，超過7成以上，「賀錦麗主要是這次選舉的四大議題，都沒有提出好的方案，其中經濟、通膨、非法移民、犯罪，都沒有提出可以說服別人的方案，這四個議題還互相影響」。郭正亮指出，尤其是通膨議題，這是大家每天都會碰到的；此外，民主黨執政的州以及城市，犯罪率已相當離譜，且賀錦麗竟連非法移民總人數都不知道，因此邊境警察一面倒都要投給川普。郭正亮續指，賀錦麗現在主打的只有兩個議題，一是墮胎權，另一個是捍衛民主，這都跟意識形態有關係，可到了選舉最後幾天還在搞這個，代表出了問題，這樣大概很難贏了。郭正亮認為，「川普是打對議題，這挺麻煩的，雖然川普也有許多缺點，但美國老百姓都是以內政議題為主」。