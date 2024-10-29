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▲中央氣象署也公布各主要城市及離島，在120小時內颱風暴風侵襲機率，一共有16地區超過90%！（圖/中央氣象署）

▲氣象專家林得恩表示，康芮颱風並不會像山陀兒一樣拖拖拉拉，帶來的雨勢在週四最為顯著。（圖/林老師氣象站）

康芮颱風今（29）日凌晨2時已經增強為中度颱風，根據中央氣象署最新資料顯示，全台各個主要城市、離島120小時颱風暴風侵襲機率，已經有16個地區受到康芮颱風暴風圈侵襲機率突破90％！氣象專家林得恩也表示，降雨最猛烈的時刻將落在週四，民眾防颱作業一定要及早準備好。康芮颱風目前已經增強為中度颱風，，而根據氣象署最新觀測「各主要城市、離島120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，另外其他縣市也幾乎都有70%至89%的機率，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，康芮颱風不會像山陀兒那樣慢吞吞，受到環境流場的導引作用，康芮颱風移動時速都在10公里以上，運動路徑持續西修，且愈修愈南，林得恩表示，，屆時各地沿海空曠地區及離島地區易有10至12級以上強陣風，沿海近岸的浪高可達4至6公尺或以上，非必要請避免前往海邊活動。是否會停班停課仍交由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準，民眾一定要趕緊做足防颱準備！