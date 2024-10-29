康芮颱風今（29）日凌晨2時已經增強為中度颱風，根據中央氣象署最新資料顯示，全台各個主要城市、離島120小時颱風暴風侵襲機率，已經有16個地區受到康芮颱風暴風圈侵襲機率突破90％！氣象專家林得恩也表示，降雨最猛烈的時刻將落在週四，民眾防颱作業一定要及早準備好。
康芮颱風增強變中颱靠近台灣！暴風圈侵襲率16地區破90%
康芮颱風目前已經增強為中度颱風，各國及氣象署目前路徑預測康芮颱風還是會從花東一帶登陸，大方向並未改變，而根據氣象署最新觀測「各主要城市、離島120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，全台一共有16個地區受到康芮颱風暴風圈侵襲機率突破90%。
其中台東縣蘭嶼鄉最高達98%，依序分別是台東縣97%；綠島、屏東縣96%；恆春、嘉義市、嘉義縣、雲林縣95%；高雄市、台南市、南投縣、彰化縣、台中市94%；苗栗縣92%以及澎湖縣、連江縣90%。另外其他縣市也幾乎都有70%至89%的機率，很可能在康芮颱風登陸台灣後，暴風圈籠罩全台，民眾防颱作業不可不慎！
康芮颱風不像山陀兒慢吞吞！雨勢最劇烈在週四
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，康芮颱風不會像山陀兒那樣慢吞吞，受到環境流場的導引作用，康芮颱風移動時速都在10公里以上，運動路徑持續西修，且愈修愈南，根據氣象署最新颱風動態情資顯示，預估未來康芮將會在台東附近登陸，颱風暴風侵襲機率的分佈，本島苗栗以南及台東地區都在90%以上。
林得恩表示，康芮颱風帶來的雨勢將會在10月30日下半天至11月1日上半天，其中又以週四（31日）最為顯著，屆時各地沿海空曠地區及離島地區易有10至12級以上強陣風，沿海近岸的浪高可達4至6公尺或以上，非必要請避免前往海邊活動。
至於民眾關心停班停課的時間點，目前各大氣象專家預估康芮颱風週四、週五影響最為劇烈，有可能連續停班停課兩天，氣象署則保守回應：「還是得看當時的風雨預報資料。」是否會停班停課仍交由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準，民眾一定要趕緊做足防颱準備！
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康芮颱風目前已經增強為中度颱風，各國及氣象署目前路徑預測康芮颱風還是會從花東一帶登陸，大方向並未改變，而根據氣象署最新觀測「各主要城市、離島120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，全台一共有16個地區受到康芮颱風暴風圈侵襲機率突破90%。
其中台東縣蘭嶼鄉最高達98%，依序分別是台東縣97%；綠島、屏東縣96%；恆春、嘉義市、嘉義縣、雲林縣95%；高雄市、台南市、南投縣、彰化縣、台中市94%；苗栗縣92%以及澎湖縣、連江縣90%。另外其他縣市也幾乎都有70%至89%的機率，很可能在康芮颱風登陸台灣後，暴風圈籠罩全台，民眾防颱作業不可不慎！
康芮颱風不像山陀兒慢吞吞！雨勢最劇烈在週四
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，康芮颱風不會像山陀兒那樣慢吞吞，受到環境流場的導引作用，康芮颱風移動時速都在10公里以上，運動路徑持續西修，且愈修愈南，根據氣象署最新颱風動態情資顯示，預估未來康芮將會在台東附近登陸，颱風暴風侵襲機率的分佈，本島苗栗以南及台東地區都在90%以上。
林得恩表示，康芮颱風帶來的雨勢將會在10月30日下半天至11月1日上半天，其中又以週四（31日）最為顯著，屆時各地沿海空曠地區及離島地區易有10至12級以上強陣風，沿海近岸的浪高可達4至6公尺或以上，非必要請避免前往海邊活動。
至於民眾關心停班停課的時間點，目前各大氣象專家預估康芮颱風週四、週五影響最為劇烈，有可能連續停班停課兩天，氣象署則保守回應：「還是得看當時的風雨預報資料。」是否會停班停課仍交由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準，民眾一定要趕緊做足防颱準備！
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