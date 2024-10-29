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MLB美國職棒世界大賽G3，紐約洋基今（29）日回到主場迎戰洛杉磯道奇，系列賽前2戰最終都落敗的條紋軍團，此戰推派出右投Clarke Schmidt擔綱先發，至於道奇則推派昔日少主Walker Buehler迎戰。而，手感相當火燙，目前比賽進行至6局上，道奇以4：0領先洋基。道奇陣中明星一壘手Freddie Freeman儘管日前個人遭遇腳踝傷勢，一度被認為無法以100%的狀態出戰，但來到世界大賽舞台，他很快就證明自己傷勢無虞，系列賽首戰甚至在10局下半敲出再見滿貫全壘打，幫助道奇成功逆轉比賽，Freddie Freeman在系列賽G2再度開轟，今日G3雙方移師洋基球場，他也延續火燙手感，在首局面對洋基先發Clarke Schmidt就開轟，一棒敲出2分砲，比賽來到3局上，客場作戰的道奇攻勢再起，靠著，隨後道奇並攻佔滿壘，也讓Schmidt僅投2.2局就退場，後續洋基換上Mark Leiter Jr.接替，他則是順利解決Will Smith，化解再度失分危機。6局上洋基換上Jake Cousins接替投球，他在1出局後面對Gavin Lux投出觸身球，隨後Lux盜上二壘，，6局上打完道奇取得4：0領先。根據大聯盟數據專家Sarah Langs發文指出，本場敲出兩分彈後，Freddie Freeman生涯在世界大賽上，個人已經連續5場比賽開轟，追平現今效力於多倫多藍鳥的George Springer，並列大聯盟史上第2人。此外，