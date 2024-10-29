MLB美國職棒世界大賽G3，紐約洋基今（29）日回到主場迎戰洛杉磯道奇，系列賽前2戰最終都落敗的條紋軍團，此戰推派出右投Clarke Schmidt擔綱先發，至於道奇則推派昔日少主Walker Buehler迎戰。而本場比賽道奇明星強打Freddie Freeman首局再度開轟，一棒炸裂2分砲，個人世界大賽前3戰下來皆有開轟紀錄，手感相當火燙，目前比賽進行至6局上，道奇以4：0領先洋基。
Freeman連3戰開轟 證明自身傷勢無虞
道奇陣中明星一壘手Freddie Freeman儘管日前個人遭遇腳踝傷勢，一度被認為無法以100%的狀態出戰，但來到世界大賽舞台，他很快就證明自己傷勢無虞，系列賽首戰甚至在10局下半敲出再見滿貫全壘打，幫助道奇成功逆轉比賽，Freeman也成為大聯盟史上第一位在世界大賽上敲出再見滿貫全壘打的球員。
Freddie Freeman在系列賽G2再度開轟，今日G3雙方移師洋基球場，他也延續火燙手感，在首局面對洋基先發Clarke Schmidt就開轟，一棒敲出2分砲，個人連3場比賽炸裂，也幫助道奇開局率先取得2：0的領先。
比賽來到3局上，客場作戰的道奇攻勢再起，靠著Mookie Betts在得點圈有人情況下，敲出適時安打，道奇取得3：0領先，隨後道奇並攻佔滿壘，也讓Schmidt僅投2.2局就退場，後續洋基換上Mark Leiter Jr.接替，他則是順利解決Will Smith，化解再度失分危機。
6局上洋基換上Jake Cousins接替投球，他在1出局後面對Gavin Lux投出觸身球，隨後Lux盜上二壘，下一棒Enrique Hernández再敲出適時安打，幫助道奇進帳第4分，6局上打完道奇取得4：0領先。
世界大賽已連5戰開轟 Freeman寫下歷史
根據大聯盟數據專家Sarah Langs發文指出，本場敲出兩分彈後，Freddie Freeman生涯在世界大賽上，個人已經連續5場比賽開轟，追平現今效力於多倫多藍鳥的George Springer，並列大聯盟史上第2人。此外，Freeman連3戰在世界大賽開轟，也成為自1985年的Bill Madlock以來，道奇隊史最長的連續開轟紀錄。
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道奇陣中明星一壘手Freddie Freeman儘管日前個人遭遇腳踝傷勢，一度被認為無法以100%的狀態出戰，但來到世界大賽舞台，他很快就證明自己傷勢無虞，系列賽首戰甚至在10局下半敲出再見滿貫全壘打，幫助道奇成功逆轉比賽，Freeman也成為大聯盟史上第一位在世界大賽上敲出再見滿貫全壘打的球員。
Freddie Freeman在系列賽G2再度開轟，今日G3雙方移師洋基球場，他也延續火燙手感，在首局面對洋基先發Clarke Schmidt就開轟，一棒敲出2分砲，個人連3場比賽炸裂，也幫助道奇開局率先取得2：0的領先。
比賽來到3局上，客場作戰的道奇攻勢再起，靠著Mookie Betts在得點圈有人情況下，敲出適時安打，道奇取得3：0領先，隨後道奇並攻佔滿壘，也讓Schmidt僅投2.2局就退場，後續洋基換上Mark Leiter Jr.接替，他則是順利解決Will Smith，化解再度失分危機。
6局上洋基換上Jake Cousins接替投球，他在1出局後面對Gavin Lux投出觸身球，隨後Lux盜上二壘，下一棒Enrique Hernández再敲出適時安打，幫助道奇進帳第4分，6局上打完道奇取得4：0領先。
世界大賽已連5戰開轟 Freeman寫下歷史
根據大聯盟數據專家Sarah Langs發文指出，本場敲出兩分彈後，Freddie Freeman生涯在世界大賽上，個人已經連續5場比賽開轟，追平現今效力於多倫多藍鳥的George Springer，並列大聯盟史上第2人。此外，Freeman連3戰在世界大賽開轟，也成為自1985年的Bill Madlock以來，道奇隊史最長的連續開轟紀錄。