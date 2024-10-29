洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在世界大賽G2執行盜壘時，出現左肩傷勢，所幸影響不大，即使今（29）日賽前揮棒仍有些不適，還是在G3擔任先發第一棒、指定打擊，扛下開路先鋒的重責大任。道奇總教練Dave Roberts在賽前受訪時表示，雖然對他的狀況有些擔心，但透露：「他很堅持要上場比賽。」
練打狀況良好 揮棒仍有不適
世界大賽G2的7局下，一壘上的大谷翔平發動盜壘，結果在即將上到二壘前，試圖用左手支撐，因此傷到左肩膀，當下露出痛苦神情，抱著左肩久久不能起身。
Dave Roberts在昨（29）日接受媒體訪問，表示大谷翔平的詳細傷勢為「左肩半脫臼」，雖然報告還沒出爐，但他的身體狀況良好，預計將會在G3出賽，且隔日MRI核磁共振檢查結果出爐後，也證實傷勢影響不大。
而在今（29）日G3開打前，道奇隊公布先發、打序名單，大谷翔平確定先發出賽。總教練Dave Roberts在賽前記者會上表示，大谷翔平練打的狀況良好，打擊感覺非常好，雖然仍有些擔心，但形容大谷翔平「很堅持要上場」。不過他也補充道：「我認為他今天不會再嘗試盜壘。」
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世界大賽G2的7局下，一壘上的大谷翔平發動盜壘，結果在即將上到二壘前，試圖用左手支撐，因此傷到左肩膀，當下露出痛苦神情，抱著左肩久久不能起身。
Dave Roberts在昨（29）日接受媒體訪問，表示大谷翔平的詳細傷勢為「左肩半脫臼」，雖然報告還沒出爐，但他的身體狀況良好，預計將會在G3出賽，且隔日MRI核磁共振檢查結果出爐後，也證實傷勢影響不大。
而在今（29）日G3開打前，道奇隊公布先發、打序名單，大谷翔平確定先發出賽。總教練Dave Roberts在賽前記者會上表示，大谷翔平練打的狀況良好，打擊感覺非常好，雖然仍有些擔心，但形容大谷翔平「很堅持要上場」。不過他也補充道：「我認為他今天不會再嘗試盜壘。」