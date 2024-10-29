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洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在世界大賽G2執行盜壘時，出現左肩傷勢，所幸影響不大，即使今（29）日賽前揮棒仍有些不適，還是在G3擔任先發第一棒、指定打擊，扛下開路先鋒的重責大任。世界大賽G2的7局下，一壘上的大谷翔平發動盜壘，結果在即將上到二壘前，試圖用左手支撐，因此傷到左肩膀，當下露出痛苦神情，抱著左肩久久不能起身。而在今（29）日G3開打前，道奇隊公布先發、打序名單，大谷翔平確定先發出賽。