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民眾黨27日在中正紀念堂外愛國東路舉辦「賴政府搞什麼鬼」活動，民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭都到現場，陳佩琪也在黃國昌邀請下，舉著「司法不公，政治辦案」標語上台發言，陳佩琪哽咽表示「如果台灣有司法公義的話，我真的要說，請把我的先生放出來！請還給我的老公！」而有部分「鋼鐵小草」面對柯文哲遭聲請延押，強調「後續行動將會更激烈」。對此，前立委蔡正元坦言，「現在在小草的認知上，就是100%的政治迫害」。蔡正元28日在節目《盧秀芳辣晚報》表示，他認為柯文哲應該會被延押，「因為延押的原因，這位法官上次延押的理由說，柯文哲給京華城的獎勵容積是不對的，也就是說他的法定容積560％超過太多，你明知道超過太多，就有涉嫌圖利的問題，就要羈押」。蔡正元也有出席民眾黨活動聲援柯文哲，他表示活動算是很成功，在線人數有五萬多人，這在台灣很少見，「我昨天只上去講了8分鐘的話，光那一段就有12萬人看過」。不過對於柯文哲要交保，蔡正元認為不太樂觀，「因為法官要推翻自己很難，現在在小草的認知上，就是100%的政治迫害，所謂更激烈的行動我也不知道」。