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MLB美國職棒世界大賽G3，紐約洋基今（29）日回到主場迎戰洛杉磯道奇，系列賽目前陷入0：2落後的條紋軍團，陣中強打「法官」Aaron Judge狀態持續低迷，季後賽打擊率僅0.150，且世界大賽前2戰個人9個打數還被三振6次。洋基當家強打「法官」Aaron Judge世界大賽前2戰下來，累積9個打數僅敲出1支安打，並吞下6次三振，不但已以為傲的長打能力未能發揮，就連本壘板紀律都出現問題，對於是否會考慮調整Aaron Judge的棒次，讓他稍微移動至後段棒次，洋基總教練Aaron Boone賽前則表示：「聽著，這可是世界大賽，他（Aaron Judge）是我們最強的打者，Boone也在訪談當中提到，目前自己沒有更換先發打線的安排，而Aaron Judge今日仍擔綱洋基隊第3棒，鎮守中外野。至於今日G3洋基勢必要全力搶勝，Boone也直呼：「如果我們能抓到對手的錯誤，並針對自己前2戰的錯誤做出改變，我們就有很好的贏球機會，。」