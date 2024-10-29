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▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在世界大賽G2的7局下，發動盜壘，結果失敗，並疑似出現左肩脫臼狀況，當下痛到倒地不起。（圖／美聯社／達志影像）

▲道奇隊山本由伸在世界大賽G2先發6.1局僅失1分，成為2007年松坂大輔後首位奪勝的日本投手，並創下日本投手最長先發局數紀錄。他賽後表示：「今天能夠取勝真的很開心。」（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平的「50轟球」已經結標，包含手續費在內，總價高達439.2萬美元（約新台幣1.42億）。（圖／翻攝自拍賣網站Goldin）

2024年世界大賽因「道奇vs.洋基」戲碼成為後疫情時代最夯的戲碼，前兩戰平收視數較去年成長超過6成，雖然大谷翔平與「法官」Aaron Judge兩大準年度MVP都施展不開，但道奇老將Freddie Freeman在第一戰敲出的再見滿貫彈太讓人印象深刻，國聯冠軍戰拿下MVP的游擊手Tommy Edman手感依然火燙，已經連5場敲2支安打，道奇以2勝領先洋基並不意外，最大的變數自然是大谷的肩傷。世界大賽前2場，大谷翔平在8打數中敲1支安打，選到1次四壞球，沒有任何打點，火力乏善可陳，但儘管他打不好，有沒有待在打線上影響還是很大，對洋基先發投手來說，所承受的壓力絕對是不同檔次的。大谷在第二戰的7局下獲四壞球，並於2出局後發動盜壘，但遭洋基捕手Austin Wells長傳阻殺在二壘前，在他滑壘時，疑似因為左手撐地而導致左肩不舒服，出局後躺在壘包上，面露痛苦表情。賽後證實為左肩半脫臼，道奇教練團第一時間認為在下一戰要出賽的機會不大，但在隔天的移動日，總教練Dave Roberts提到了大谷仍會練球備戰，不排除第3戰上場的可能。肩膀半脫臼這樣的傷勢發生在世界大賽，確實有些尷尬，如果是出現在例行賽，球隊基本上是會讓選手先休息再說，但目前的局勢畢竟是再過幾場就收工，這類「局部影響」、「沒有傷到動不了」的傷勢該如何因應？近期持續擔任轉播球評的前洋基隊長Derek Jeter說：「我從未有過半脫臼現象，但有過脫臼，所以無法具體做出評論。」但Jeter還是根據自身經驗提出一些觀察點，「2003年我的肩膀曾經脫臼過，當時根本無法動它。這次是大谷的肩膀似乎能動，這是一個好兆頭，但我覺得還是不該太過樂觀，畢竟我曾因脫臼錯過了6周。」一般來說，肩膀半脫臼是不太需要手術的，時間一拉長就會復位，雖然有些選手為了防止復發而選擇動手術，但大致上不是個會太讓人擔心的傷勢，問題是這發生在如此重要的時期。受傷後隔天，大谷左肩狀況好轉不少，道奇評估至少第3戰賽前要進行打擊練習是可以的，因此Dave Roberts說：「如果他感覺好到可以出賽，我沒理由不讓他出現在第三戰的名單中。」道奇應該是且戰且走，畢竟目前是連贏2場，算是有點本錢，保險起見，也許大谷在第三戰先不排進先發名單，視狀況上場代打，之後的比賽再看看，能多休一天是一天。大谷受傷自然也成為日本網路上最熱門的趨勢話題之一，日本球迷的反應多半是「雖然很想看你上場，但如果真的有顧慮，請一定要休息」，普遍上希望大谷本人與道奇球團能多考慮長期，不要只顧到現在這幾場比賽。大谷翔平在之後的出賽狀況，成了世界大賽戰局演變的一大變數。9月10日才傷癒復出的山本由伸，終於在世界大賽第二戰展現日職連3屆「澤村賞」得主的身手，雖然被Juan Soto敲了陽春彈，但對洋基先發6.1局也只被敲這支安打，失1分，投出2次四壞和4次三振，其中還有2次三振是送給Aaron Judge，幫助道奇以4比2獲勝，拿下2連勝。在山本之前，僅有松坂大輔、達比修有2位日籍投手曾經在世界大賽先發登板過，且只有松坂拿過勝投。松坂 在2007年紅襪4戰將落磯清盤奪得世界大賽冠軍貢獻過1勝，山本由伸是史上第二位在世界大賽拿下先發勝的日籍投手。但松坂在2007年是先發5.1局被敲3支安打無失分，山本這一次是寫下日投在世界大賽的單場最多局數，他也是世界大賽史上第11位至少投6局且沒被敲超過1支安打的投手。但值得一提的是，山本只用了86球就退場，這被部分媒體拿來跟洋基首戰先發投手Gerrit Cole的投球做比較。Cole在第一戰的表現相當出色，先發6局只被敲4支安打失1分，沒有保送，投出4次三振，結果只用了88球就被換下場，此舉引發前洋基隊長Derek Jeter的不滿，認為Cole應該可以再投下去。洋基最終是在延長10局下因Freddie Freeman的再見滿貫彈，以3比6輸球，但在此之前，還是因為8局下大谷翔平敲二壘打上壘後，靠著Juan Soto的傳球失誤上到三壘，才有Mookie Betts的追平比數高飛犧牲打， 將比賽帶進延長賽。如果Cole續投，洋基牛棚調度多少就會不一樣，結果當然可能出現變化。如果你是洋基總教練，會讓Cole投第7局嗎？世界大賽全美收視數較去年成長6成以上 日本收視率反不如前兩系列世界大賽前2戰，全美收視狀況果然夯，平均收視數創7年來新高，倒是日本的收視率反而比不上前兩輪的道奇季後賽。在美國周五黃金時段開播的世界大賽第一戰，在FOX相關頻道含西語台、串流平台等，平均收視數來到1520萬，較去年第一戰（響尾蛇vs.遊騎兵）的935萬成長了62%，較前年第一戰（費城人vs.太空人）高出30%，這是自2017年首戰1533萬收視數之後最佳的成績，在此期間首戰最佳的是2018年道奇對紅襪的1433萬。收視最高峰自然是美國時間晚間11點30分時，由道奇隊Freddie Freeman敲出再見滿貫全壘打，當時的平均收視數達1780萬。但對洋基來說，仍比不上前次打進世界大賽的2009年，在第一戰所創下的1950萬。第二戰的平均收視數為1344萬，較去年第二戰的815萬成長了65%，前次第二戰有更好的收視數則得回溯到2018年道奇對紅襪的1350.8萬。結算前兩戰，平均收視數1454.5萬是2017年前兩戰後最佳的成績。在大谷的加持下，日本的收視狀況也相當不錯，根據ビデオリサーチ（Video Research）的調查，關東地區的家庭收視率12.7%、個人收視率7.1%，第二戰由於是山本由伸先發登板，家庭、個人收視率分別提升到13.9%、8.1%。這兩天在日本雖是周六、日，但畢竟是在早上播出，能有這樣的收視率，已經十分出色。2024年大聯盟季後賽在日本收視狀況最好的是國聯分區系列賽道奇對教士的第5戰，這一戰既是決定那一隊晉級，並且形成山本由伸與達比修有的先發對決，關東地區家庭收視率高達20.3%，而國聯冠軍戰道奇對大都會的第一戰，收視率亦達到18%。按推測，世界大賽必須在大谷保持出賽的奪冠「聽牌」戰，收視率才有可能超越這兩個數字。達成史上第一個單季「50轟50盜」紀錄的大谷翔平50轟球，日前由台灣企業優式資本以總價439.2萬美元得標，轟動全球。隨著他與道奇打進世界大賽，近期他的相關物品在大聯盟官方拍賣平台上的行情更是水漲船高。50轟球具有棒球史上的歷史意義，創下拍賣價新高，其他拍賣品自然難以相比。但大谷在世界大賽首戰於8局所敲出的二壘打，還是在開標兩天內，出價破1.5萬美元。大谷在8局下對洋基後援投手Tommy Kahnle所敲出的二壘打，是他生涯在世界大賽所敲出的第一支安打，官方展出品上秀出帶有些許泥漬的球，在美國時間10月26日凌晨1點30分開標，第一筆出價為2780美元，經過48小時，出價139筆，標價已達15010美元（台幣48.28萬），預定在11月3日晚上8點結標。過去大谷的簽名球棒曾不只一次標出6位數美金數字的價格，2021年第一次拿下美聯年度MVP的紀念簽名球棒在eBay就曾標到118659美元。大聯盟拍賣平台前兩天把他的亞瑟士GOLDSTAGE簽名球棒拿出來拍賣，不到一天也出價到16500美元。由女性藝術家Cortney Wall所創作的大谷翔平天使隊時期36吋×48吋創意畫布，更是一天內就標到17500美元。