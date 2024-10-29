Freeman連3場開轟寫新紀錄！在世界大賽取得2：0領先的洛杉磯道奇，今（29）日移師紐約洋基主場，進行世界大賽G3，倘若搶下勝利將率先聽牌。道奇重砲Freddie Freeman，在傷癒復出後手感火燙，前2戰都扮演關鍵火力，本場更是在首局就敲出兩分砲，幫助道奇先馳得點，同時，Freddie Freeman也成為自「春天哥」George Springer後，史上第二位連續5場世界大賽開轟的球員。
連3戰狂轟 洋基難以招架
世界大賽首戰，道奇、洋基一路鏖戰到延長賽，最終由Freddie Freeman敲出歷史上首支再見滿貫砲，才讓道奇以6：3氣走洋基。接著來到G2，Freddie Freeman和隊友Teoscar Hernandez接力在3局下開轟，上演睽違道奇隊史43年的「背靠背」開轟，也幫助繳6.1局好投的日籍強投山本由伸拿下勝利。
進入到世界大賽G3，Freddie Freeman延續好手感，在首局一壘有人局面，掌握到洋基先發Clarke Schmidt偏高且位移較小的內角卡特球，一棒轟出右外野全壘打大牆，率領道奇先攻下2分。
根據大聯盟數據專家Sarah Langs的發文指出，在本場敲出兩分彈後，Freddie Freeman生涯在世界大賽已經連續5場開轟，追平現今效力於多倫多藍鳥的George Springer，並列史上第二人。此外，連3戰在世界大賽開轟，也成為自1985年的Bill Madlock以來，道奇隊史最長的連續開轟紀錄。
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世界大賽首戰，道奇、洋基一路鏖戰到延長賽，最終由Freddie Freeman敲出歷史上首支再見滿貫砲，才讓道奇以6：3氣走洋基。接著來到G2，Freddie Freeman和隊友Teoscar Hernandez接力在3局下開轟，上演睽違道奇隊史43年的「背靠背」開轟，也幫助繳6.1局好投的日籍強投山本由伸拿下勝利。
進入到世界大賽G3，Freddie Freeman延續好手感，在首局一壘有人局面，掌握到洋基先發Clarke Schmidt偏高且位移較小的內角卡特球，一棒轟出右外野全壘打大牆，率領道奇先攻下2分。
根據大聯盟數據專家Sarah Langs的發文指出，在本場敲出兩分彈後，Freddie Freeman生涯在世界大賽已經連續5場開轟，追平現今效力於多倫多藍鳥的George Springer，並列史上第二人。此外，連3戰在世界大賽開轟，也成為自1985年的Bill Madlock以來，道奇隊史最長的連續開轟紀錄。