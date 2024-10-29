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Freeman連3場開轟寫新紀錄！在世界大賽取得2：0領先的洛杉磯道奇，今（29）日移師紐約洋基主場，進行世界大賽G3，倘若搶下勝利將率先聽牌。接著來到G2，Freddie Freeman和隊友Teoscar Hernandez接力在3局下開轟，上演睽違道奇隊史43年的「背靠背」開轟，也幫助繳6.1局好投的日籍強投山本由伸拿下勝利。進入到世界大賽G3，此外，連3戰在世界大賽開轟，也成為自1985年的Bill Madlock以來，道奇隊史最長的連續開轟紀錄。