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美國科技股超級財報週登場，投資人態度轉為謹慎，美股四大指數昨（28）日漲多跌少，不過漲幅卻不大，觀望氣氛也影響到台北股市今（29）日開盤下跌149.62點、來到23048.45點。大盤走低之際，中小型股也同步走弱，開盤下跌0.09點、來到266.9點。今日開盤量大強勢個股：網家、大億金茂、美隆電、光菱、歐買尬；開盤量大弱勢個股：台積電、聯電、鴻海、聯昌、星宇航空。權值股全數下跌，權王台積電開盤下跌15元、來到1035元；鴻海台積電開盤下跌2元、來到213元；聯發科台積電開盤下跌20元、來到1315元。美國科技股超級財報週登場，標普成分股中有169家企業將發布最新業績，而科技股七巨頭中，蘋果、微軟、亞馬遜、Google及Meta等五家企業將成關注焦點，投資人期待其獲利表現帶動美股續攀新高，但對大型科技公司在人工智慧（AI）方面否能帶來利潤仍抱疑慮。因此市場態度轉為謹慎，美股四大指數漲多跌少，不過漲幅卻不大，道瓊指數上漲273.17點或0.65%，收42387.57點，那斯達克指數上漲48.58點或0.26%，收18567.19點，標普500指數上漲15.4點或0.27%，收5823.52點，費半指數下跌1.17點或0.022%，收5211.67點。科技五大天王多數收高，Meta上漲0.86%，蘋果上漲0.86%，Alphabet上漲0.88%，微軟下跌0.36%，亞馬遜上漲0.30%。半導體股漲跌互見，高通上漲1.15%，應用材料下跌0.63%，德儀下跌0.53%，AMD上漲2.36%，輝達下跌0.72%，美光下跌1.41%。台股ADR幾乎全黑，台積電ADR重挫4.31%至每股194.68美元。外媒消息人士報導，台積電在發現中國科技公司華為的AI處理器使用其生產的晶片後，暫停向中國晶片開發商算能科技(Sophgo)供貨。其他ADR股也多數走跌，日月光ADR下跌1.65%，聯電ADR大跌4.26%，中華電信ADR上漲0.29%。