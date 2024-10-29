《美麗島電子報》昨發布最新民調，近8成台灣民眾認為兩岸是「國與國的關係」，更有超過一半的民眾相信民進黨「擁抱中華民國」。資深媒體人黃暐瀚說，這種民意形勢對於國民黨重新奪回政權來說，將是「最困難的課題」。
黃暐瀚說，根據《憲法》規定，論述「中華民國與中華人民共和國」互不隸屬，到底有沒有「違憲」？已經討論了好幾年。但事實證明，越來越多民眾「認為」，兩岸就是國與國的關係，不管《憲法》到底該怎麼解釋？這樣的民意，決定了選舉的結果，特別是總統選舉，這是《憲法》之外的「現實」。
黃暐瀚說，所以，當政治人物強調「遵憲」，堅持「兩岸只是兩區，不是兩國」的同時，等於也與這七成八民眾的民意「背道而馳」。藍營兩度地方選舉大勝（2018、2022），但卻連續三次輸掉總統選舉（2016、2020、2024），「國族認同」不受信任，很可能就是敗選的理由。說到底，台灣的核心問題，依舊是「統獨」。
黃暐瀚說，不管「華統、和統、被統」，都無須依賴美國；反之「台獨、華獨、各種獨」，都必須面對戰爭風險，做備戰準備。這也是藍綠在重大議題上，常常南轅北轍的關鍵原因。
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黃暐瀚說，所以，當政治人物強調「遵憲」，堅持「兩岸只是兩區，不是兩國」的同時，等於也與這七成八民眾的民意「背道而馳」。藍營兩度地方選舉大勝（2018、2022），但卻連續三次輸掉總統選舉（2016、2020、2024），「國族認同」不受信任，很可能就是敗選的理由。說到底，台灣的核心問題，依舊是「統獨」。
黃暐瀚說，不管「華統、和統、被統」，都無須依賴美國；反之「台獨、華獨、各種獨」，都必須面對戰爭風險，做備戰準備。這也是藍綠在重大議題上，常常南轅北轍的關鍵原因。