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10月28日，美國職棒大聯盟世界大賽第三場比賽在洋基體育場舉行，洛杉磯道奇隊以系列賽2：0的優勢和紐約洋基隊在客場對決。左肩受傷的大谷翔平今天仍舊選擇出賽，他擔任第一棒、指定打擊。在第一局上壘之後，大谷在壘間擺出「神秘的L型手勢」，引起外界熱議。1局上半，大谷的第一次打擊最終形成保送上壘，雖然他沒有在左肩的傷處佩戴護具，但當大谷站上一壘時，他抓住了自己胸口處的球衣，並用左臂做了一個「L形」的手勢，似乎是希望藉此降低左肩膀的活動。NHK-BS球評、也是前大聯盟日籍球員田中賢介根據他自己過去肩膀受傷的經驗指出：「我不認為揮棒會有什麼問題，但揮桿時會很痛。」而對於大谷奇怪的手勢，他則解釋說，「我（肩膀受傷）也會做完全相同的事情，當抓住衣領時，肩膀就不會過度移動，跑步時才不會進一步加重傷情。」他補充道，「我擺動雙手時會很痛，所以用這種方式就可以全力奔跑，這樣就可以跑得很。」儘管有傷在身，但大谷翔平還是相當主動地在壘上移動，試圖製造給投捕壓力。不過好在，大谷的隊友Freddie Freeman相當體貼受傷的他，直接轟出兩分砲將其給打了回來，幫助道奇隊以2：0領先。