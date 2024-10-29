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國會改革法案於上周釋憲結果出爐，大部分法條被認定是違憲，對此行政院長卓榮泰今（29）日受訪被問及是否加劇朝野對立，卓榮泰表示，國會與政院的關係應該不會有不好的變化，反倒是大家在憲政精神與原理下，不會讓國內政局更不穩定，在這架構下運作，應該朝正向跟理性的方向前進，「我抱著信心」。卓榮泰首先被問及帶著吉伊卡哇的的「小八」玩偶，提醒自己要更認真傾聽民意，為人民發聲，是否意味在也陣營是「奇美拉」？卓榮泰表示，自己通常比較關注跟注意友好跟善良的事情，奇美拉跟小八會有善良的一面，認為總有一天奇美拉跟小八都會變成吉伊卡哇，這樣大家都會非常和諧。卓榮泰說，國會跟行政院的關係 應該不會有不好的改變，大家都在憲政的精神與原理下，遵照《憲法》的精神與架構 這個憲政設計不會讓國內政局更不穩定，反倒是大家遵守憲政規定，在這架構下運作，應該朝正向跟理性的方向前進，「我抱著信心」。