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外交部長林佳龍26日以總統特使身分率團訪問我國加勒比海邦交國聖文森及格瑞那丁，期間出席聖國45周年獨立紀念日大典與慶祝活動，晉見聖國總督朵根（Dame Susan Dougan）與總理龔薩福（Ralph Gonsalves）舉行雙邊會談。他訪問期間除了重申總統賴清德對深化與聖國關係的堅定承諾，也與聖國民眾見證台灣國際援助的成果。外交部長林佳龍偕夫人廖婉如出訪友邦，訪問聖文森及格瑞那丁期間，與聖國總理龔薩福共同主持「阿諾斯谷急重症醫院」動土典禮，並出席我國援建的「橘山農場」農民訓練教室與冷藏室啟用典禮，以及「Rabacca國家種畜繁殖場羊舍」揭牌儀式，另參加「台聖光輝10月歡慶園遊會」。林佳龍在「阿諾斯谷急重症醫院」動土典禮表示，這是凸顯台聖兩國密切夥伴關係的重要計畫，相信醫院的興建不僅有助聖國的醫療現代化，也會為當地人民創造許多就業機會。此外，他在橘山農場也提到，台聖兩國在農業技術領域的合作已取得顯著成果，未來兩國將於2025年啟動一項新的農業合作計畫，除引進智慧農業技術，也期盼提高農業生產力、強化年輕人對農業的參與。外交部指出，中華民國與聖文森於1981年建立外交關係，迄今43年。台聖邦誼篤睦，共享民主、自由、人權等普世價值，並且在農業、糧食安全、基礎建設、醫療衛生、資通訊科技及婦女賦權等領域密切合作。