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▲家寧在派對上哽咽落淚後表示自己突然想跳舞給大家看，身穿黑色禮服的她隨即舞動全身。（圖／眾量級YouTube）

▲就連平常作風大膽的孫生也都覺得家寧有古怪，更說自己被嚇到了。（圖／孫生臉書、Threads）

▲Andy（右）和家寧（左）本來是一對感情甜蜜的情侶，如今分手已各自成立新頻道。（圖／眾量級臉書）

網紅家寧和男友Andy分手後成立自己的個人頻道「秘月期POPOO」，卻被認為影片風格詭異，上過心靈課程也被吐槽信邪教，懷疑家寧就是從那時起變得不再活潑搞笑。有網友翻看過往「眾量級」頻道的影片，發現今年3月家寧舉行生日派對時，言詞就有些不對勁，出現「擁抱自己」、「自我提升」等台詞，甚至說到哽咽落淚，還即興跳舞給大家看，讓粉絲傻眼直呼：「生日派對連一句Andy都沒有提到，從頭到尾都在佈道，真的很可怕」。今年3月眾量級頻道PO出幫家寧舉行生日派對的影片，以「黑天鵝」為主題，家寧說自己被電影感動，才打算舉辦派對與好友聚會，不過比起過往頻道搞笑活潑的氣氛，這支影片顯得沉重許多。家寧致詞時話說到哽咽，表示生日派對想傳達給大家的主題就是「擁抱完整的自己」，希望每個人都可以接納自我，進一步提升。舞蹈系畢業的家寧也身穿黑色禮服，為大家即興表演一段舞蹈，非常投入且自信，希望能展現最真實的自我，似乎當時就已經上過了心靈課程。生日會上家寧還送給每個來賓一顆水晶石，Andy也跟著忙前忙後，但家寧致詞時完全沒提到對方，兩人也沒有過多親密互動，或許當時感情就已經生變。不少網友近日又去回顧這支慶生影片，看到家寧的狀態紛紛留言討論，「從這部片就可以看得出來已經被什麼身心靈的課程洗腦很深，還要洗腦自己身邊的朋友，生日搞得超好笑的洗腦大會」、「家寧實在是變的太可怕了，好懷念以前，而且這部片看到很多andy不捨的表情，好難過」、「整場活動看下來有一種全場賓客陪假娃娃辦家家的尷尬感，Andy辛苦了」、「生日派對連一句Andy都沒有提到，從頭到尾都在佈道，真的很可怕」。家寧華岡藝校的學長孫生日前也在Threads發文，表示很擔心家寧的狀態，他說走鐘獎時兩人正好坐一起，「她會一直露出很詭異的笑，然後眼神跟表情超奇怪，然後會自己一直傻笑跟嘴巴一直碎動，很像在唸什麼似的，很像恐怖片當中被鬼附身的感覺」，孫生說他很清楚沒有鏡頭在拍，家寧不是做效果，他也有點被嚇到了，聽說心靈課程很可怕，讓他也擔心家寧究竟受到什麼影響。