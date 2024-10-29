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▲鄧超和孫儷在演藝圈是著名的「模範夫婦」，好脾氣更是人盡皆知。（圖／鄧超微博）

中國女星孫儷出演宮鬥劇《後宮甄嬛傳》後走紅，2010年與男星鄧超結婚，育有一兒一女，在演藝圈裡的形象一直以來都維持得很好，更是以好脾氣著稱。近日中國狗仔劉大錘在微博爆料，夫妻倆竟當街與路人吵起來，網友得知是代拍超近距離拍攝孩子後表示「這真的忍不了」。透過劉大錘爆光的影片中可以看到，孫儷神色焦急，一邊帶著小孩一邊看手機，還時不時環顧四周，隨後她找到鄧超，夫妻倆神色凝重、情緒激動當街與路人吵了起來，離開時鄧超更抱起孩子、拍背安撫。劉大錘還補充，跟拍孫儷這麼多年，沒看過她與其他人起爭執。據了解，中國代拍越來越盛行，為了拍攝明星經常不擇手段，雙方也常起衝突。而孫儷就是因為「代拍者」未經同意便對兒女近距離拍攝，基於保護孩子才會忍無可忍當眾與路人大吵。影片曝光後，網友大力讚賞孫儷與鄧超，「孩子是父母的底線，明星也是人，保護孩子是應該的」、「能不能不要打擾別人的私生活」、「明星也是有脾氣的，別以為你是素人就會忍著你」、「代拍別太過分」。