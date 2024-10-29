我是廣告 請繼續往下閱讀

勇士開季陷入傷兵潮！NBA美國職籃金州勇士昨（28）日在主場以104：112不敵洛杉磯快艇，其中一哥Stephen Curry在比賽過程中2度扭傷腳踝，稍早勇士球團也更新狀況，，這也代表著Curry將會至少缺席接下來的2場比賽；至於Andrew Wiggins與替補後衛De'Anthony Melton如今同樣遭逢傷勢，灣區大軍開賽不久就面臨傷病困擾。Stephen Curry昨日在面對快艇隊的比賽上，個人2度扭傷腳踝，第一次是在第三節還剩2分多鐘時，當時他在未接觸情況下腳踝90度內翻；第二次則是在第四節還剩7分58秒時，。而Curry前役出賽27分鐘，拿到18分、6助攻、4籃板，勇士終場以8分之差輸球，吞下本季首敗。而稍早勇士球團也更新球隊的傷病情況，一哥Stephen Curry昨晚退場後，隨即接受核磁共振檢查，，他預計將在週五接受重新評估。至於替補後衛De'Anthony Melton昨日在第四節還剩4分25秒時因傷離場，他同樣在賽後接受了背部核磁共振檢查，，預計將在週五重新評估。而勇士總教練Steve Kerr稍早被問到面對球隊如今遭遇的傷勢情況，他則是再次強調了勇士隊的陣容深度：「