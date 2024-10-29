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韓國首爾龍山區梨泰院洞梨泰院，2022年10月29日發生嚴重事故，當晚正值萬聖節前的週六、新冠疫情管控措施剛鬆綁，因此也吸引大批民眾前去參加萬聖節活動，卻因人潮、動線管制不當等因素，引發推擠和踩踏，最終造成159人死亡，至今仍是許多韓國民眾揮之不去的傷痛。首爾市府26日舉行追悼儀式，當地酒吧業者甚至遊客，也感嘆節慶氛圍不再，2年過去傷口仍未癒合。根據《韓國時報》報導，在梨泰院經營酒吧的華許（Simon Walsh）表示，萬聖節前的週末，顧客數量與平常沒有什麼不同，希望明年就能恢復到疫情前的水平。在當地酒吧工作的美國人凱莉（Kylee）則透露，周圍穿萬聖節服裝的比例很低，除了她之外，幾乎沒什麼人盛裝打扮，而有這種感受的遠不只她一人：「令人失望，我希望明年會更好，因為這裡的萬聖節曾經很有趣。」噤若寒蟬的節慶氛圍，也讓不少民眾喊話，認為梨泰院悲劇是單一事件，歷史經驗需要被記取，但不應該被汙名化：「無數人指責受害者，說他們出去玩所以才會死，這種侮辱是基於對梨泰院的長期偏見而傳播的。對某些人來說，梨泰院已經過於危險、骯髒、陌生了。」有團體舉辦了梨泰院2周年紀念活動，鼓勵人們重新慶祝萬聖節，認為生活還是要繼續，質疑：「追悼梨泰院死者一定得那麼沈重嗎？我們不能在享樂的同時緬懷罹難者？」希望在這場讓韓國全人民，幾乎都留下心理陰影的悲劇後，對梨泰院的批評、當地生活的停滯也都應該逐漸淡去，避免造成更多損失。