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▲全球矚目的「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽」將在11月舉行，昨（28）日中市政召開台中賽事記者會，宣布邀請古巴國家代表隊於11月5日至7日每晚6點30分與職棒中信兄弟及台中台壽霸龍成棒隊進行自辦熱身賽。（圖／台中市政府提供）

▲全球矚目的「2024年第三屆世界12強棒球錦標賽」將在11月舉行，昨（28）日中市政召開台中賽事記者會，宣布邀請古巴國家代表隊於11月5日至7日每晚6點30分與職棒中信兄弟及台中台壽霸龍成棒隊進行自辦熱身賽。（圖／台中市政府提供）

台中市副市長鄭照新出席表示，感謝中華民國棒球協會的支持，此次賽事在台中舉行，只要參加台中購物節，成功登錄任一發票就能免費進場，看世界級的賽事，「就一起」參加台中購物節抽大獎。此外，我們也結合了台中最盛大的城市活動—台中購物節為主軸串聯賽事，要給來到台中參與活動的民眾更豐富的抽獎品項，同時展現台中運動城凝聚力，廣邀全國各地民眾齊聚到台中享受熱血賽事、抽大獎！；台中台壽霸龍成棒隊則分別奪下112年度春季聯賽亞軍及2023年爆米花聯盟季軍，表現突飛猛進創下隊史最佳成績，本次熱身賽對戰隊伍均實力堅強，賽事勢必精彩可期。經濟發展局副局長李逸安說明，本次賽事期間，全國的朋友都能透過台中購物節活動參與其中，只需下載、註冊台中通APP成為會員，點擊進入購物節活動登錄，點選發票紀錄後綁定雲端發票，並重整確認發票匯入，於10月24日起在台中消費不限金額，賽事當日每人憑手機出示發票紀錄畫面，即可免費入場！此外，