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日本眾議院選舉27日進行投開票，執政聯盟自民黨和公明黨在本次選舉中未能獲得國會過半席次，遭遇歷史性慘敗。不過日本首相石破茂表示，「目前不考慮與公明黨以外政黨組成連合政府」，引起譁然。對此，日本資深媒體人矢板明夫指出，若是在野黨提出內閣不信任案，石破內閣很可能面臨總辭職局面，且高市早苗等人隨時可能發起倒閣行動，石破茂很可能面臨成為日本歷史上任期最短首相的命運。矢板明夫在臉書上發文指出，自民黨和公明黨在眾議院選舉中失去了過半數，作為自民黨魁的石破茂是否應當辭職以承擔敗選的責任，成為了日本社會最關心的話題。石破茂在東京的自民黨總部召開記者會，表示選舉結果是「極為嚴峻」的，是日本國民對這些年自民黨政治下的判決。他還強調，今後自民黨需要「深刻反省」。同時表示他自己將「履行職責」，表明了留任的意願。但針對如何面對聯合政權沒有過半議席的情況，石破茂表示「目前並不考慮與公明黨以外的政黨組成連合政府」。此言一出，引起了一片譁然。矢板明夫表示，眾議院國會議員一共有465名，過半數是233席次，而自民黨和公明黨當選的國會議員家再一起，只有215名。「雖然在野黨之間有各種各樣的矛盾、很難聯合在一起推出一位足以與石破抗衡的候選人，但是，如果石破不利用這幾天積極謀求和某些小的在野黨合作的話，就等於把自己的命運交到別人的手上。」矢板明夫提到，有評論家指出，由於眾議院已經出現了朝小野大的局面，和政權保持距離的黨內實力派，高市早苗、麻生太郎等人，其實已經間接掌握了石破政權的命運。「如果在野黨提出內閣不信任案，即使有一些和石破關係不錯的在野黨議員棄權，只要高市或麻生能夠帶領一小部分自民黨國會議員投下贊成票的話，不信任案就會成立。」矢板明夫分析，若是發生這樣的情況，石破內閣將面臨總辭職或再次解散眾議院的局面。但因為才剛剛完成國會改選，短期內再次解散的可能性不大。「那麼，留給石破的選擇，就只剩下辭職一條路了。」矢板明夫續指，也有評論家認為，高市早苗等人現在隨時可能發起倒閣行動。「11月初召集的臨時國會有可能是一個關鍵的時刻。在野黨提出內閣不信任案的可能性很大。只要高市和麻生支持不信任案、發起倒閣，石破首相立刻就沒有退路可走」。最後，矢板明夫表示，在此背景下，輸掉選舉、又沒有找到新的合作政黨的石破，他的命運已經決定了。目前日本歷史上任期最短的首相，是二戰之後負責戰後處理的皇室成員東久邇宮稔彥，只在任了54天。有一些人正在期待，石破能夠更新紀錄。