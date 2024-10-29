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北檢偵辦超思進口蛋案，28日上午傳喚時任農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢及現任農業部長陳駿季，3人在9點半在律師陪同下以被告身份到案說明，經過約2小時庭訊結束，3人均獲請回。對此，國民黨台北市議員張斯綱發出祭品文，「陳吉仲被收押或定罪入監，就在農業部前發送100顆茶葉蛋」。張斯綱在臉書發文指出，針對進口雞蛋專案的相關調查，檢方已決定將陳吉仲、陳駿季和林聰賢3人列為「貪污治罪條例」的被告，遭北檢傳喚，3人都已到案說明，雖傳喚後被飭回，但相信檢方調查仍會繼續。張斯綱表示，此次偵查陳吉仲等人，期盼司法能夠彰顯正義，讓真相得以揭露。「我也在此以祭品文發願，若未來某一天，陳吉仲被收押，或是定罪入監，我就在農業部前發送100顆正義的茶葉蛋，用蛋蛋的正義，稍慰蛋蛋的憂傷，就是一個『家祭勿忘告乃翁』的概念，無限期有效！」張斯綱最後也說，黎明之前的夜晚最為黑暗，希望超思弊端，早日水落石出。