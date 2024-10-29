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▲五月天一路向東演唱會沒收門票錢做公益，讓不少歌迷超期待，如今卻因颱風來襲而延期。（圖／五月天IG）

▲五月天在周思齊引退賽上，邀請周思齊（左3）一起到花蓮的演唱會表演，周思齊也答應了。（圖／相信音樂提供）

天團五月天原先預定在11月1-3日於高雄、花蓮舉行「2024 Just Love It ! 一路向東演唱會」，怎料如今因為康芮颱風來襲，周末風雨恐變大，只好宣布3天4場演唱會延期舉行。相信音樂今（29）日在臉書公告這個消息，表示防災防害肯定是演唱會第一考量，延期到何時會盡速公布，也向所有一路熱心參與的人致歉，希望大家見諒。為振興因地震、颱風受創的花蓮觀光經濟，五月天11月初原先要在花蓮玉里、花蓮市及高雄3個地方舉行「一路向東演唱會」，不收門票錢，怎料如今日期將近，又遇上康芮颱風來攪局。依照目前氣象署公布的資訊來看，中度颱風康芮很有可能直撲花東地區，週三開始風雨就會越來越明顯，為了民眾安全著想，相信音樂忍痛宣布周末演唱會延期。相信音樂表示：「防災防害永遠是我們的第一考量，為確保共襄盛舉的觀眾與台前幕後工作及演出人員之安全，經審慎評估後決定延期舉辦『一路向東』3天演出，延期演出相關事宜將另行儘速公告。」他們也向殷切期待且一路幫忙的朋友致歉，希望大家見諒，颱風也要好好注意安全，「我們都要好好的，勾勾手、蓋手印，期待一路向東再出發，一定要相愛相聚」。先前中信兄弟球員周思齊在大巨蛋舉辦引退賽時，五月天就現身表演，直接在球場斥巨資搭舞台演出，帶給球迷、歌迷難忘回憶。當時五月天還約周思齊一起在花蓮開唱，周思齊當場答應，事後也發文證實不是開玩笑的：「謝謝五月天，我真的要去花蓮出道了！接下來要好好練歌了！」可惜現在演唱會延期，想看周思齊的唱歌的人也要再等等了。除了周思齊外，相信音樂先前也公告，一路向東演唱會演出歌手共有14組人員，包括劉若英、蘇慧倫、告五人、麋先生等，陣容相當豪華，原先預計替花東帶來觀光財，但因颱風關係，計畫只能延期。