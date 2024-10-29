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NBA美國職籃布魯克林籃網昨（28）日以115：102擊敗密爾瓦基公鹿，順利收下賽季首勝，不過此戰籃網明星前鋒Ben Simmons全場僅出手3次得到2分，表現意外受到討論。而，這也讓許多籃網球迷感到失望，並留言寫下：「Simmons又要開始了嗎。」根據美媒《紐約郵報》記者Lewis的最新報導，。Simmons新賽季至今3場比賽下來，場均貢獻5分、5.7個籃板和5.7次助攻。如今Simmons開賽3場比賽就將缺席比賽，這樣的情況也讓許多球迷感到失望，並紛紛留言寫下：而本賽季至今3場比賽，Ben Simmons總共僅出手12次，場均僅4次出手。值得一提的是，Simmons生涯各賽季的出手數一年低於一年，，是否對於自己的投籃能力越來越沒有信心，也是外界關注焦點。Ben Simmons日前在接受美媒《紐約郵報》訪問時則表示，「人們罵我是薪水小偷，但我並不是，在我拿到這份合約時，我確實正在打出超高水準的表現，不幸的是我受傷了。今年Simmons與籃網隊的合約來到了最後一年，如果他想要延續生涯，抑或是爭取到不俗的合約，他必須在本賽季有所作為，