NBA美國職籃布魯克林籃網昨（28）日以115：102擊敗密爾瓦基公鹿，順利收下賽季首勝，不過此戰籃網明星前鋒Ben Simmons全場僅出手3次得到2分，表現意外受到討論。而明日籃網隊將要在主場對陣丹佛金塊，Simmons則確定因「下背部傷病管理」關係缺席明日比賽，這也讓許多籃網球迷感到失望，並留言寫下：「Simmons又要開始了嗎。」
Simmons因背部傷病管理 將缺席明日比賽
根據美媒《紐約郵報》記者Lewis的最新報導，籃網Ben Simmons將因「下背部傷病管理」關係，缺席明日球隊在主場對陣金塊隊的比賽。Simmons新賽季至今3場比賽下來，場均貢獻5分、5.7個籃板和5.7次助攻。
如今Simmons開賽3場比賽就將缺席比賽，這樣的情況也讓許多球迷感到失望，並紛紛留言寫下：「再這樣下去不要說頂薪了，我看底薪都難了」、「Simmons又開始了嗎」、「該來的還是會來的」、「Simmons適合去跟Kawhi Leonard組隊」、「該準備退役了」。
Simmons出手數連年降低 本季至今場均僅出手4次
而本賽季至今3場比賽，Ben Simmons總共僅出手12次，場均僅4次出手。值得一提的是，Simmons生涯各賽季的出手數一年低於一年，從新秀賽季的個人場均12.3次出手，到本賽季的場均僅剩下4次出手，是否對於自己的投籃能力越來越沒有信心，也是外界關注焦點。
Ben Simmons日前在接受美媒《紐約郵報》訪問時則表示，「人們罵我是薪水小偷，但我並不是，在我拿到這份合約時，我確實正在打出超高水準的表現，不幸的是我受傷了。外界這樣說很不尊重我，雖然說大家有言論自由，我必須接受這點，但這會影響到我。」
今年Simmons與籃網隊的合約來到了最後一年，如果他想要延續生涯，抑或是爭取到不俗的合約，他必須在本賽季有所作為，個人為人詬病的投籃能力，也必須有所提升與進步才行。
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根據美媒《紐約郵報》記者Lewis的最新報導，籃網Ben Simmons將因「下背部傷病管理」關係，缺席明日球隊在主場對陣金塊隊的比賽。Simmons新賽季至今3場比賽下來，場均貢獻5分、5.7個籃板和5.7次助攻。
如今Simmons開賽3場比賽就將缺席比賽，這樣的情況也讓許多球迷感到失望，並紛紛留言寫下：「再這樣下去不要說頂薪了，我看底薪都難了」、「Simmons又開始了嗎」、「該來的還是會來的」、「Simmons適合去跟Kawhi Leonard組隊」、「該準備退役了」。
Simmons出手數連年降低 本季至今場均僅出手4次
而本賽季至今3場比賽，Ben Simmons總共僅出手12次，場均僅4次出手。值得一提的是，Simmons生涯各賽季的出手數一年低於一年，從新秀賽季的個人場均12.3次出手，到本賽季的場均僅剩下4次出手，是否對於自己的投籃能力越來越沒有信心，也是外界關注焦點。
Ben Simmons日前在接受美媒《紐約郵報》訪問時則表示，「人們罵我是薪水小偷，但我並不是，在我拿到這份合約時，我確實正在打出超高水準的表現，不幸的是我受傷了。外界這樣說很不尊重我，雖然說大家有言論自由，我必須接受這點，但這會影響到我。」
今年Simmons與籃網隊的合約來到了最後一年，如果他想要延續生涯，抑或是爭取到不俗的合約，他必須在本賽季有所作為，個人為人詬病的投籃能力，也必須有所提升與進步才行。