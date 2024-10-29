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美國在台協會（AIT）處長谷立言直指，台灣半導體產業赴美主因是受到「水電」影響。經濟部長郭智輝今（29）日出席立法院「賴清德政府能源配比及電價政策」專案報告回應，如果各界支持台電建廠、綠電發展，那麼就是支持「護國神山」台積電在台灣發展。蔡英文政府過去公布2025能源配比為「532」，也就是燃氣50%、燃煤30%、綠能20%。總統賴清德曾在去年選舉公布「第二次能源轉型」，能源配比為「523」，燃氣50%、燃煤20%、綠能30%，今日則是賴政府正式對外報告能源配比。對於明年5月核三廠2號機除役後，台灣能源配比有什麼變化？郭智輝僅表示，簡單說就是把燃氣跟綠能拉上來。然而，政府維持非核態度也讓產業界難以釋懷。台達電創辦人鄭崇華昨（28）日台灣非用核電不可，強調「錯誤的政策應該馬上認錯修改」而不僅是國內產業，連美國政府也點名台灣水電問題。谷立言坦言，隨著AI對半導體要求提升，台灣同時面臨面積、綠電、水源及勞力等瓶頸，促使這些台灣大廠選擇赴美。對於AIT說法，郭智輝表示，台灣與美國是互補關係，如果按照計畫，那麼台灣在2030年為止都可以相當充足，但他也提到，「如果大家都支持台電建廠、支持綠電的發展，那麼就是支持台積電在台灣有更大的發展」，也請大家支持台積電是這座護國神山。至於鄭崇華建言，郭智輝表示尊重，表示政府能源政策都有計劃，面對AI龐大用電量都會盡可能考慮進來。對於新核能科技都會表示關注，但是強調《核子反應器設施管制法》情況下，能否延役、重啟都必須依循法律，這段期間台電會保留核電廠人力，確保因應核後端處及後續變化。另外，美國總統共和黨候選人川普頻頻強調台灣搶走美國晶片產業，甚至要求台灣應該繳納保護費。郭智輝重申表示，國際友人在選舉前發言都表示尊重，表示台美關係是長期穩定，而美國兩黨都對於台灣有相同態度。