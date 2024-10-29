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新北捷運環狀線在0403地震發生多處嚴重的錯位，修復費用從原先預估的4.5億元暴增至14.41億元。新北市議員卓冠廷昨日質詢新北市長市長侯友宜時表示，新北市在還沒釐清原因、合約和責任的情況下，案發隔日就答應付款，怒批雙北涉嫌圖利中華工程和威京集團，並指責台北市副市長李四川在雙北市服務，卻對同份合約處理的方式不一致，怒嗆李四川「神鬼都是你，選幾摳大頭啦」。對此，台北市政府今（29）日澄清表示，雙北簽定契約，皆由首長為之，請卓冠廷不要為了選舉進行假想，做政治操作。台北市政府表示，環狀線第一階段(以下簡稱環一)由原臺北縣政府規劃及報奉行政院核定，並基於事權統一及介面整合等因素，於縣市合作會議達成將環一交由臺北市政府興建的共識，並經報請交通部同意後，於95年11月24日由當時馬英九市長與周錫瑋縣長簽訂臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一)階段建設與土地開發行政契約書。北市府指出，而現任台北市政府李四川副市長係於行政契約書簽訂後，於96年9月才到臺北縣政府服務，一直到107年12月25日離開新北市政府。環一建設工程接近完工時，雙北市政府就環一未來營運進行協商，後於107年12月28日由當時柯文哲市長與朱立倫市長簽訂營運行政契約，明訂環一營運盈虧及重置費用由新北市政府負擔，並暫交由臺北捷運公司營運3年，再由新北市政府考量是否收回自行營運。北市府表示，112年3月經雙北協商共同函請交通部同意，環一地方主管機關移回由新北市政府擔任，經交通部同意後，已於112年5月正式移轉新北市政府營運；況且雙北簽定契約，皆由首長為之，請卓冠廷不要為了選舉進行假想，做政治操作。關於環一因地震所需修復問題，北市府表示，雙北市政府考量此次震損真正原因究為天災、施工不當或設計等問題，短期內無法釐清，為求儘速讓環一復駛以減輕民眾通勤不便，且基於公共利益，復原工程有急迫性，須依法依規儘速處理，因此採復原與鑑定同步進行方式辦理，待第三方專家小組鑑定報告出爐後，如確認有廠商之責任，則將由台北市政府捷運局依原契約向廠商求償。