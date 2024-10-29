《鏡週刊》今（29）日爆料，威京子公司鼎越開發前董座朱亞虎咬出立委黃珊珊、前立委蔡壁如涉案，其中黃珊珊更曾收到威京旗下中工機械員工的人頭政治獻金20萬元。對此，資深媒體人樊啟明在臉書貼出民進黨立委邱議瑩收受中工機械50萬元政治獻金的圖片，直呼「只是看看別人光一次拿到的錢，會不會有點心酸？！」
《鏡週刊》最新報導指出，檢方找出民眾黨主席柯文哲的「收賄新金流」，其罪名也從圖利罪升級成收賄罪。據報導，威京集團總裁沈慶京2020年與柯文哲密會後，由旗下7名員工匯款210萬元給民眾黨政治獻金專戶。而黃珊珊2018年參選市議員期間，曾收威京旗下中華工程子公司中工機械20萬元政治獻金。中工高姓經理及威京陳姓會計，在2022至2024年縣市長與總統大選期間，也拆18筆捐80多萬元給柯文哲、黃珊珊、邱臣遠及陳琬惠等人，其中黃珊珊分2次收到共10萬元。
對此，樊啟明今也在臉書發文，貼出邱議瑩收受中工機械50萬元政治獻金的圖片，他表示，週刊爆黃珊珊收了中工機械政治獻金，分別為2018年參選市議員期間 20萬，以及2022年至2024年縣市長選舉與總統大選10萬，而邱議瑩卻收了中工機械50萬政治獻金，「看看別人光一次拿到的錢，會不會有點心酸？」
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對此，樊啟明今也在臉書發文，貼出邱議瑩收受中工機械50萬元政治獻金的圖片，他表示，週刊爆黃珊珊收了中工機械政治獻金，分別為2018年參選市議員期間 20萬，以及2022年至2024年縣市長選舉與總統大選10萬，而邱議瑩卻收了中工機械50萬政治獻金，「看看別人光一次拿到的錢，會不會有點心酸？」