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聯發科旗下又有小金雞即將掛牌，前身是驅動晶片設計大廠奕力，現為ITH-KY（6962）預計11月下旬在台灣上市。而公司除了手機與筆電端有極高的市佔率，為營運表現上的基本盤外，也看好未來在車電與工控領域的佈局效益。ITH-KY董事長梁公偉昨（28）日在上市前業績發表會透露，公司已擬妥短中長期策略，要當行業中的領先者，短期內希望既有產品線再發揚光大，中期期盼新產品線持續成長，長期要累積更多資源，並且不排除併購公司或團隊等。聯發科集團轉投資，在資源整合、優化後，ITH-KY於五年前獨立，專注在顯示驅動IC與觸控IC研發，據2023年數據所示，ITH在全球NB驅動IC市場出貨量已位居第二，並成為全球前五大筆記型電腦品牌的主要供應商，手機顯示驅動IC領域更居領先地位。根據ITH的公開說明書，聯發科旗下訊發持股ITH超過一成，ITH旗下則有100%持股子公司奕力科技等。ITH昨日舉辦上市前業績發表會。公司表示，產品除應用於手機、平板電腦、穿戴裝置、工控和筆記型電腦，並成功搶進車載市場，已有超過20款車型導入設計。ITH去年營收為新台幣223.97億元，稅後淨利11.01億元，每股純益3.5元。今（2024）年上半年合併營收112億元，手機營收小幅成長；今年前9月營收為新台幣171.19億元，較去年同期增加3.63%；法人預估，2024年營收有望達230億元，毛利率26%，稅後純益達新台幣21億元，每股稅後純益4.26元。總經理陳泰元表示，身為全球顯示驅動IC領導廠商，ITH-KY將憑藉著創新的產品布局，全面提升在全球市場的競爭力，持續推動公司營運成長，預計11月下旬上市。展望未來，總經理陳泰元表示競爭依舊激烈，但同時機會也不少。他提到，今年手機驅動IC迎來重要轉折，OLED需求超越LCD／LTPS市場，往後每年將逐步成長，而折疊螢幕將採2-3顆驅動IC，將使量能成長加速；另外，看好AI PC需求重回成長，整體出貨量提升。