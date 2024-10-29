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臺中市政府警察局刑事警察大隊偵二隊佈線追查出1名45歲馮姓藥頭居住於新竹縣竹北市，平時除了販賣第一級及第二級毒品外，見毒品販售於年輕族群接受度高之電子菸具有龐大市場，有利可圖，於是設置毒品分裝場，並用被稱為「殭屍毒品」的「依托咪酯」當作原料，製作成電子煙彈販售。警方搜索時搜出海洛因13包、安非他命13包、液態卡西酮3瓶、麻醉煙彈39顆等證物。警方蒐證完備後，確定該分裝場的位置，規劃部署後持臺灣臺中地方法院核發之搜索票前往馮嫌住處執行搜索，並當場查獲第一級毒品海洛因13包(共毛重715.85公克)、第二級毒品安非他命13包(共毛重508.23公克)、液體卡西酮3瓶、麻醉煙彈39顆、空煙彈1批、丙二醇2瓶、甜橙劑1瓶、甘油1瓶、菸油8瓶、菸油分裝針筒1支、手機2支及新臺幣7萬元等贓證物等，案經檢察官偵結後，認犯罪事證明確，依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。警方指出「依托咪酯」作用於中樞神經，大量使用會導致意識混亂、昏迷、肌躍症，甚至像「殭屍」般渾身顫抖，無法站立。亦會抑制呼吸中樞，若合併酒精等其他中樞抑制劑使用，容易造成呼吸衰竭、昏迷等致命症狀。此外，「依托咪酯」具腎上腺毒性，會抑制腎上腺素合成。腎上腺素不足，可能出現脫水、噁心、嘔吐、厭食、發燒、胸腹背痛、關節痛、虛弱無力、低血糖等症狀；更嚴重者，甚至會出現腎上腺危象，發生低血壓、休克、低血糖而危及生命。長期濫用可能對腦部及內分泌系統造成損害。