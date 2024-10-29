交通規則與時俱進，每一年也會針對不同的時空背景進行修正，而近日有許多網友發現，馬路上面兩側突然多出許多「長方形線條」的東西，好奇這個標線的用途，如果跨越會不會被開罰單？而事實上，這個東西名為「視覺化減速標線」，是促使駕駛人在行經時自動減速，以提高行車安全的重要標線哦！
近日有不少網友在社群平台發文表示「台中人請益，最近有發現馬路上面多出很多長方形的格子在兩側，開在上面都很緊張，怕違規會吃罰單，想問一下這是幹嘛用的？」貼文曝光後，不少駕駛紛紛回應「新的視覺化減速標線，製造道路變窄的動態效果，行經時提醒駕駛人減速慢行！」
交通部最新交通標誌號線！「視覺化減速標線」用途曝光
事實上，網友看不懂出現在道路兩側的「長方形格子」，就是所謂的「視覺化減速標線」，是交通部今年7月修正《道路交通標誌標線號誌設置規則》中新增的最新交通標線，真正用途利用動態視覺效果，創造道路變窄的假象，促使駕駛人自動減速，以提高行車安全。
「視覺化減速標線」又稱為「楔型減速標線」，標線會繪製於車道兩側，寬通常是20至30公分左右，厚度以不超過0.2公分為原則，因此車輛駛過較不會產生巨大聲響，目前各縣市已經在人流較多的路口繪製，像是台中市已經繪製73處，宜蘭縣、台北市、高雄市等地也有不少地點都有設置該「視覺化減速標線」。
「視覺化減速標線」真的有效！跨越是否會開罰？
台中市目前逐步落實「視覺化減速標線」的設置，專門挑校園周邊、人潮出入較多的路段，陸續繪製73處該標線，台中市警察局交通警察大隊就針對有畫標線的中、西區進行統計，發現該標線劃設之後，平均每月交通事故減少22%，成效相當不錯。
台中市警察局第一分局說明，「視覺化減速標線」減速標線與傳統標線相比，駕駛通過不再產生「震動感」，是仿效日本做出的道路設計，跨越並不會被罰錢，但如果民眾看到該標線時，應該自動減速慢行，行車也應該保持安全距離，並遵守其他交通號誌的規則，以確保道路安全！
我是廣告 請繼續往下閱讀
交通部最新交通標誌號線！「視覺化減速標線」用途曝光
事實上，網友看不懂出現在道路兩側的「長方形格子」，就是所謂的「視覺化減速標線」，是交通部今年7月修正《道路交通標誌標線號誌設置規則》中新增的最新交通標線，真正用途利用動態視覺效果，創造道路變窄的假象，促使駕駛人自動減速，以提高行車安全。
「視覺化減速標線」又稱為「楔型減速標線」，標線會繪製於車道兩側，寬通常是20至30公分左右，厚度以不超過0.2公分為原則，因此車輛駛過較不會產生巨大聲響，目前各縣市已經在人流較多的路口繪製，像是台中市已經繪製73處，宜蘭縣、台北市、高雄市等地也有不少地點都有設置該「視覺化減速標線」。
「視覺化減速標線」真的有效！跨越是否會開罰？
台中市目前逐步落實「視覺化減速標線」的設置，專門挑校園周邊、人潮出入較多的路段，陸續繪製73處該標線，台中市警察局交通警察大隊就針對有畫標線的中、西區進行統計，發現該標線劃設之後，平均每月交通事故減少22%，成效相當不錯。
台中市警察局第一分局說明，「視覺化減速標線」減速標線與傳統標線相比，駕駛通過不再產生「震動感」，是仿效日本做出的道路設計，跨越並不會被罰錢，但如果民眾看到該標線時，應該自動減速慢行，行車也應該保持安全距離，並遵守其他交通號誌的規則，以確保道路安全！