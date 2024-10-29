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▲台中網友最近看到馬路上兩側出現「整排長方形」的標線用途為何，有內行人解答這是「視覺化減速標線」。（台中市警察局交通警察大隊官網）

▲「視覺化減速標線」用途利用動態視覺效果，創造道路變窄的假象，促使駕駛人自動減速，以提高行車安全。（圖/宜蘭縣政府提供）

交通規則與時俱進，每一年也會針對不同的時空背景進行修正，而近日有許多網友發現，馬路上面兩側突然多出許多「長方形線條」的東西，好奇這個標線的用途，如果跨越會不會被開罰單？近日有不少網友在社群平台發文表示「台中人請益，」貼文曝光後，，是交通部今年7月修正《道路交通標誌標線號誌設置規則》中新增的最新交通標線，，因此車輛駛過較不會產生巨大聲響，目前各縣市已經在人流較多的路口繪製，台中市目前逐步落實「視覺化減速標線」的設置，專門挑校園周邊、人潮出入較多的路段，陸續繪製73處該標線，台中市警察局第一分局說明，