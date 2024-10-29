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▲康芮颱風今（29）清晨由輕颱轉為中颱，預計今天就會發布海上颱風警報。（圖／翻攝氣象署官網）

有不少旅客出國前會投保旅遊不便險，受到康芮颱風影響，富邦、國泰2大產險公司陸續公告暫停受理海外旅遊不便險的投保，其中，富邦暫停11/1生效海外旅遊不變險，國泰產險則暫停10/31、11/1兩日生效的海外旅遊不便險。業者提醒，民眾投保前要看仔細。中央氣象署預測，康芮颱風將在今（29）日接近台灣，下午到晚間將發布海上警報。明日上午則是將發布路上警報，預計明日下午登陸花東。富邦產險公告上表示，受到颱風影響，11/1前往海外的旅遊不便險線上投保功能將暫停受理。國泰產險則是在公告上指出，因颱風因素，暫停受理10/31、11/1生效的海外旅遊不便險方案。此外，依主管機關規範，即日起被保險人以網路投保旅平險的傷害醫療實支實付保險，重疊保險期間內以1張為限。由於今（2024）年颱風多，凱米、山陀兒造成班機停飛、延誤，這期間產生的理賠諮詢暴增，因此在中度颱風康芮來之前，保險公司提前公告暫停受理海外旅遊不便險。金管會過去對此已回應過，業者此舉屬於合理規範內，事先投保的旅客權益不會受到影響。