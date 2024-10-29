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憲法法庭日前宣判死刑「有條件合憲」，不過，卻被藍白狠批「實質提高死刑門檻」。根據最新民調，64.9%的民眾認為立法院「不應該」修法配合提高死刑門檻，其中，更有67.0%的民眾認為立法院應該表示「不同意」6位主張廢死的大法官提名。國民黨立委羅智強今（29）日與藍委們及學者舉行「廢死大法官，立法院要同意嗎？」新國會智庫第二波死刑民調記者會。根據新國會智庫最新民調，針對「大法官除了透過釋憲提高死刑門檻，還要求立法院修法配合提高死刑門檻，請問您認為立法院應該不應該配合？」有64.9%的民眾認為立法院「不應該」修法配合提高死刑門檻、24.3%認為「應該」， 另有10.8%的民眾表示不知道、無意見或拒答。交叉分析顯示，大部份分層都是表示「不應該」的比例較高。進一步觀察發現， 男性、年齡為40-69歲、專科學歷、民眾黨和泛藍支持者等分層認為「不應該」的比例相對較高。民調也顯示，針對「總統賴清德提名7位大法官，有6位主張廢除死刑，民眾贊成立法院同意廢死大法官嗎？」有67.0%的民眾認為立法院應該表示「不同意」6位主張廢死的大法官提名，22.7%認為立法院應該「同意」總統提名的大法官人選，另有10.3%的受訪民眾表示不知道、 無意見或拒答。交叉分析顯示，所有分層都是以表示「不同意」的比例較高，其中又以男性、年 齡為18-29歲和40-49歲、高中職到大學學歷、民眾黨和泛藍支持者、居住在桃竹苗地區等分層的不同意度相對較高。本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對全國18歲以上的成人進行電 話訪問，調查採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式。訪問期間自113年10月14日至17日，共成功訪問1,081份有效樣本，資料依照全國18歲以上之性 別、年齡、教育程度、縣市之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。