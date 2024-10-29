民眾黨主席柯文哲涉京華城案，自9月5日遭羈押禁見迄今，北檢聲請延押，北院將在31日開庭審理。前立委邱毅說，柯文哲延押可能性很高，因為無巧不巧，主審延押庭的法官還是那位自稱「綠色法官」的呂政燁。
邱毅說，兩個月前，就是呂政燁把「無保請回」，180度大轉變成「收押禁見」，而且用的是相同的證據，天壤之別的證據，為台灣司法表演了一齣最醜陋的「政治黑手秀」。
邱毅說，16年前總統賴清德時任民進黨立院黨團幹事長，面對前總統陳水扁的貪污案，賴清德說，「檢察官有證據就起訴，沒證據就放人，收押是違反人權的作法」。但賴清德現在早忘了過去的話，忘了他為新潮流大老吳乃仁、洪奇昌討公道的熱血。
邱毅說，收押不僅是違反人權，而且還很丟臉，沒證據就收押，不就是押人取供嗎？用監獄的惡劣環境逼當事人招供，而且還得依據檢察官的版本招供，這不是另類的「屈打成招」嗎？檢察官是真的想追查真相，還是為了面子或上頭的交代，要逼當事人承認檢察官設定的版本呢？若真是如此，與過去無法無天的逼供畫押有何差別？
邱毅批，以後也別再吹噓「無罪推定」，或「有疑點利益歸於被告」，亁脆承認台灣司法就是法西斯，只是穿著民主外衣而已！檢察官不起訴，繼續延押，就是沒有查到柯文哲收賄的直接證據、具體金流。所以只能用猜測的可能版本，然後放話給特定媒體，再透過所謂名嘴口沫橫飛的渲染，引導社會風向，製造出三人成虎、眾口鑠金的氛圍，好確定檢察官非法辦案的合理性。
邱說，檢察官為什麼查不到直接證據、具體金流，只有三個可能：一是柯文哲太厲害，二是檢察官無能，三是賴清德已交代要置柯文哲於死地，所以羅織入罪、押人取供、逼供畫押、抄家滅族，什麼都可以做，目的就是要「無中生有」，反正「萬物皆生於有，有生於無」，這一套不就是現在活生生的惡劣展現嗎？
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邱毅說，16年前總統賴清德時任民進黨立院黨團幹事長，面對前總統陳水扁的貪污案，賴清德說，「檢察官有證據就起訴，沒證據就放人，收押是違反人權的作法」。但賴清德現在早忘了過去的話，忘了他為新潮流大老吳乃仁、洪奇昌討公道的熱血。
邱毅說，收押不僅是違反人權，而且還很丟臉，沒證據就收押，不就是押人取供嗎？用監獄的惡劣環境逼當事人招供，而且還得依據檢察官的版本招供，這不是另類的「屈打成招」嗎？檢察官是真的想追查真相，還是為了面子或上頭的交代，要逼當事人承認檢察官設定的版本呢？若真是如此，與過去無法無天的逼供畫押有何差別？
邱毅批，以後也別再吹噓「無罪推定」，或「有疑點利益歸於被告」，亁脆承認台灣司法就是法西斯，只是穿著民主外衣而已！檢察官不起訴，繼續延押，就是沒有查到柯文哲收賄的直接證據、具體金流。所以只能用猜測的可能版本，然後放話給特定媒體，再透過所謂名嘴口沫橫飛的渲染，引導社會風向，製造出三人成虎、眾口鑠金的氛圍，好確定檢察官非法辦案的合理性。
邱說，檢察官為什麼查不到直接證據、具體金流，只有三個可能：一是柯文哲太厲害，二是檢察官無能，三是賴清德已交代要置柯文哲於死地，所以羅織入罪、押人取供、逼供畫押、抄家滅族，什麼都可以做，目的就是要「無中生有」，反正「萬物皆生於有，有生於無」，這一套不就是現在活生生的惡劣展現嗎？
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