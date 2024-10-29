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民眾黨主席柯文哲因京華城案被聲請延押，作家馮光遠今天說，柯文哲自稱智商157，他一個人有妄想症不可怕，可怕的是這社會有一堆人把他當政界萬能的神對待，「雖然沒有穿紫衣，可是穿著布面上印著KP兩字的白色T恤，看了說有多刺眼就有多刺眼」。馮光遠在臉書表示，柯文哲喜歡出風頭，這幾個月以來他的風頭出大了，「真的恭喜他」。很多人談到柯文哲，都強調他的智商有157，怎麼會犯這種低級錯誤？其實，正是因為他的智商沒有157，才蠢到犯出如此低級的錯誤。馮光遠說，智商數字不是憑空而來的，也不是抽號碼牌抽來的，智商數字的取得，是經過測驗而得來的，但柯文哲是在那裡考的試，他從來沒有出示過證據。關於智商的鑑定，在上個世紀40年代，國際上就已經有一套方法，網路上資料很多；最廣為人知的，是1946年於英國成立的高智商同好組織「門薩國際」（Mensa International），如今這學會在台灣也有分會，且每年提供數場測驗。馮光遠說，柯文哲聲稱智商157，有門薩的測驗證明嗎？美國前總統歐巴馬的分數為140，小布希更低，不過125而已，所以，2014年藉著民進黨協助而進入北市府的柯文哲，他要問柯文哲智商157到底是哪裡來的？馮光遠說，他認為那這個數字根本就是當年預官考試的智力測驗分數，好笑的是，該智力測驗，180為滿分，智力測驗還有滿分，也是世界奇譚。如果一個人可以拿考預官的智力測驗來說嘴，直追愛因斯坦等天才，那他曾經有過籃球投籃機五百多分的紀錄，是不是也可以進軍NBA了呢？馮光遠說，柯文哲自稱智商157，大家聽聽也就算了。因為他自認157，真的自嗨起來，頂多陳佩琪辛苦一點。可是如果旁邊的人也信這一套，大家每天把他的157掛在嘴邊，就好像某個宗教，信徒每天跪在那裡，把感恩seafood、讚嘆seafood掛在嘴邊，說多可笑就有多可笑。馮光遠說，柯文哲一個人有妄想症不可怕，可怕的是，這個社會有一堆人把他當政界萬能的神對待，雖然沒有穿紫衣，可是穿著布面上印著KP兩字的白色T恤，看了說有多刺眼就有多刺眼。