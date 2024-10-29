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民眾黨立院黨團主任陳智菡和黨副秘書長許甫昨天在專訪中談論黨主席柯文哲的京華城案，兩人頻頻為柯喊冤。媒體人陳東豪昨在《前進新台灣》中表示，陳智菡會越來越不重要，現在關鍵時刻要真的能證明柯文哲是無辜的才出來講，也質疑陳智菡「到底知道什麼？」陳東豪說，陳智菡等人現在利用柯文哲父親的健康狀況在販賣悲情，這是政治上常見的事情，但有個前提是「柯文哲是被迫害的」，他質疑陳智菡知不知道柯文哲買商辦的事，之前陳智菡都會陪著柯文哲太太陳佩琪，那陳佩琪簽約買商辦時，難道沒有告訴陳智菡？陳佩琪簽約買商辦，陳智菡也不知道，若知道的話當初講話不會是那樣。陳東豪說，不管陳智菡上誰的節目，她和許甫知道的事情其實真的不多，陳智菡知道比較深的是競選總部政治獻金，但他們都沒有講政治獻金，現在案子還在北機組，都沒人講。陳東豪說，柯文哲8月29日下午帶著包括陳智菡在內的民眾黨要角們在記者會上站在講台上鞠躬道歉，但他要問陳智菡知不知道當天第一班飛機上有一個人叫許芷瑜？「妳到底知道什麼啊？」陳東豪說，陳智菡會越來越不重要，在這種考驗的關鍵時刻，要真的能證明柯文哲是無辜的才出來講，他也說沒有人拿槍逼著柯文哲要幫沈慶京，沒有人強迫，大家都有眼睛。