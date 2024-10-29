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今年第21號颱風「康芮」在今（29）日凌晨從輕颱增強為中颱，且已經有開始加速移動的趨勢。日本氣象廳預測，康芮颱風可能會在31日時，以非常強烈的風勢直擊台灣，沖繩先島群島很可能會出現暴風、大浪等情況，同時也必須警戒大雨災情。根據氣象廳觀測數據，在29日上午9時左右，康芮颱風正位於菲律賓東邊海面，中心位置位在北緯17.5度、東經127.2度，並以時速15公里的速度朝西北西方向前進，中心氣壓為965百帕，中心最大風速達每秒35公尺，最大瞬間風速達每秒50公尺。日本氣象廳指出，康芮颱風持續增強，可能將於31日時接近沖繩先島群島，並以非常強烈的風勢直撲台灣，預計在10月31日至11月1日對台灣影響最大，不排除在這兩天之間從台灣東南部地區登陸台灣。從預測路徑也能看到，康芮颱風將穿過台灣，朝中國華南地區前進，並在11月1日時於中國華南地區附近改變路線，持續朝東北方向前進，隨後減弱，於2日上午在東海轉變為溫帶低氣壓。沖繩地區從30日至11月1日期間可能出現強風巨浪。此外，溫帶低氣壓於3日前後通過日本海，可能會攜帶大量水氣，並強化秋雨鋒面，為日本北陸和東北南部等地區帶來強降雨。康芮颱風是罕見的11月颱，若後續登陸日本，將成為自1990年來、睽違34年再度於11月登陸的颱風。1990年佩姬颱風曾經罕見地在11月登陸日本和歌山縣，並對關東地區造成影響，當時東京都內因大雨造成河川暴漲，神奈川縣沿海則有運送木材的船隻毀損。