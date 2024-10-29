北檢偵辦超思進口雞蛋案，昨約談約談農業部前部長陳吉仲、中央畜產會前董事長林聰賢、現任農業部長陳駿季3人，三人都無保請回。前立委邱毅批，北檢偵辦超思案跟民眾黨主席柯文哲的京華城案，根本是雙重標準，「北檢檢察官唐仲慶，請你用同一標準來辦超思案和柯文哲案。」
邱毅說，唐仲慶辦柯文哲案，懷疑號稱橘子的許芷瑜是涉案人，卻滯留日本，不肯回台應訊，於是將之由證人改列被告，並發佈通緝，還行文外交部註銷其護照。其間，有心人又釋放許多真真假假的消息，供媒體炒作，目的在逼許芷瑜回台，並做為延押柯文哲的理由。
邱毅說，對這樣的辦案手法不予置評，但超思案𥚃也有個滯留日本的關鍵嫌犯吳渝非，就是超思神秘老板秦語喬的女兒。依監察院調查報告，她才是全案的核心人物，秦語喬到北檢也表明，一切問題是吳渝非主導。農業部相關官員更直指，都是吳小姐與長官敲定。
邱毅說，農業部長官指的就是農委會主委或部長，陳吉仲、林聰賢、陳駿季三個前後任農業長官到北檢應訊，結果都是無保請回。「他們明顯的有恃無恐，因為關鍵人物吳渝非在日本，證據鏈斷了，他們都可以安全過關。超思案也是唐檢察官負責，他為什麼不用同樣標準，用對付許芷瑜的手段來處理吳渝非呢？」
邱毅說，吳渝非涉案程度應該高於許芷瑜，兩人同樣滯留日本，都不肯回台應訊。不同標準辦案，是檢察官之大忌，難道存在什麼不能說的內幕嗎？唐仲慶的非正常行為，讓很多人懷疑超思案是辦假的，只是應付民間輿論的壓力，虛應故事一下。「我不敢相信，北檢辦黑金的檢察官會如此操作，這種明目張膽的雙重標準，能杜天下悠悠之口嗎？」
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邱毅說，對這樣的辦案手法不予置評，但超思案𥚃也有個滯留日本的關鍵嫌犯吳渝非，就是超思神秘老板秦語喬的女兒。依監察院調查報告，她才是全案的核心人物，秦語喬到北檢也表明，一切問題是吳渝非主導。農業部相關官員更直指，都是吳小姐與長官敲定。
邱毅說，農業部長官指的就是農委會主委或部長，陳吉仲、林聰賢、陳駿季三個前後任農業長官到北檢應訊，結果都是無保請回。「他們明顯的有恃無恐，因為關鍵人物吳渝非在日本，證據鏈斷了，他們都可以安全過關。超思案也是唐檢察官負責，他為什麼不用同樣標準，用對付許芷瑜的手段來處理吳渝非呢？」
邱毅說，吳渝非涉案程度應該高於許芷瑜，兩人同樣滯留日本，都不肯回台應訊。不同標準辦案，是檢察官之大忌，難道存在什麼不能說的內幕嗎？唐仲慶的非正常行為，讓很多人懷疑超思案是辦假的，只是應付民間輿論的壓力，虛應故事一下。「我不敢相信，北檢辦黑金的檢察官會如此操作，這種明目張膽的雙重標準，能杜天下悠悠之口嗎？」
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