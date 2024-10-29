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民眾黨今（29）日公布委託「求真民調」進行的司法調查，結果顯示有49.1％民眾認為我國司法不公正，更有過半民眾對檢察官能公正辦案沒有信心。其中一題則是總統賴清德對於「押人取供」曾說是傷害人權，現在卻對他的政治對手柯文哲採取押人取供，是否認同賴清德「雙標」？結果有57.8%認為有雙標、27.8%認為沒有雙標。民眾黨今召開記者會，公布由智庫及政策會委託「求真民調」進行的司法調查。調查期間為今年10月25日至27日。民眾黨發言人吳怡萱指出，調查結果顯示，有過半民意認同總統賴清德對於「押人取供」是雙重標準，認為沒有雙標的則足足少了30個百分點，顯見民眾不信任賴清德，「雙標總統拖垮司法公正性」。民眾黨立院黨團總召黃國昌則重申，賴清德16年前擔任立委時，曾說羈押是傷害人權的作法，應該是司法的最後手段，檢方如果有證據可以直接起訴；如今賴清德卻對他昔日的政治對手柯文哲押人取供，「希望賴清德總統靜下心來好好思考看看」。立委林國成則感嘆，現在台灣分成兩個，「一個台灣相信賴清德是總統，一個台灣相信賴清德是司法的劊子手。」而調查顯示，有過半中間選民認為我國司法不公正，是值得大家省思的地方。他要提醒賴清德放手吧、清醒吧！這份民調是由民眾黨智庫及政策會委託求真民調進行，訪問對象是全國22縣市，年滿20歲之民眾；抽樣方法為市話以中華電信市內號碼簿為母體清冊，抽出後的電話號碼再尾數兩位數隨機撥出；手機以行動通信網路業務用戶號碼核配現況資料產生前五碼，再加上隨機產生之後五碼。有效樣本：1076份（市話：756份；手機：320份），在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.99%之間。其中教育程度採用多重反覆加權。