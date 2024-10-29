大愛醫療輕喜劇《在光裏的人》以中西醫葉明憲（王傳一 飾）與林繁幸（翁家明 飾）為主角，描述20多年前兩人至台灣「無醫鄉」
之一嘉義大埔鄉行醫的真實故事，上週描述鳳為（柯淑勤 飾）遭逢家庭變故，吟淑（杜蕾 飾）一時想不開， 葉明憲循循善誘在病床開導讓留言區湧入一片淚海，「 媽媽笑著安慰女兒卻轉身淚崩，這段太催淚了」、「 鳳為吟淑的遭遇看得好揪心」。
翁家明宣告罹癌仍不走 王傳一演到哭
翁家明飾演的林繁幸醫生在大埔和鄉民累積深厚情誼，
即使後來得知罹癌也捨不得離開， 翁家明回憶一場與劇中太太陳明真的對戲台詞，他說服妻子說， 人走的時候留下的只有回憶，這些回憶代表了生活的價值， 他只希望人生最後一程有大埔鄉民記住， 曾有個白髮蒼蒼的老醫生幫他們消除病痛、陪伴他們的人生， 妻子為成全丈夫志業，只能含淚忍痛答應， 這段夫妻對話讓翁家明拍戲時感動不已，下戲後情緒仍久久不散，「 這場戲拍完，我的眼淚一直不自覺地流下來。」
王傳一劇中演的葉明憲醫生，治療癌父與大埔鄉民之間奔波，
後期父親病況更加惡劣， 一場他在車上與飾演父親的林志儒道別讓他印象深刻，「 當時阿儒哥講了一段客家話我聽不太懂，但是他眼神跟表情的傳遞， 就像是我在跟他告別一樣，那場戲後來我自己在車上是淚崩， 哭到不能自己！」而劇中霍正奇飾演凡事拚到最後一刻的村長， 無預警倒下癱瘓，在病床上無法言語的表演讓工作人員都看哭， 王傳一也透露和霍正奇對戲不禁眼眶紅，「 丁哥賦予這個角色的樣子，每次看都很想笑，但陪他最後一程時， 我們就像是兄弟一樣，握著他的手，我的眼眶都泛淚。」
製作人余政憲賠錢拍戲 導演以人物出發刻畫真實生活
《在光裏的人》劇中運用大量動畫視覺效果，撞車、
摔車場面毫不手軟，甚至出動武術指導、替身、吊車， 讓主角王傳一吊鋼絲與對手打太極拳， 更大量採用嘉義大埔鄉民作臨演，突顯了鄉親們的憨厚與人情味， 沒有刻意強調大愛師兄師姐情懷，而是以純真、 正能量的輕喜劇訴說故事裡的小人物， 都突破了以往觀眾對大愛劇的傳統印象。 余政憲坦言第一次當製作人拍戲賠了不少錢，然而「 就像做音樂一樣，我不會去想要花多少時間與資源， 只想做出最好的作品呈現給大家」。
導演林宏杰也表示，「我們成功挑戰了喜劇裡很不容易挑戰的類型，
就是正喜劇（也可稱是生活喜劇），我們沒有戲謔或是浮誇， 反而是以人物的正面生活， 他們所懷抱的夢想來做出生活裡的荒謬和期待，正喜劇很不容易， 但我們做到了，這要歸功大愛電視長年累月的人文關懷基底， 才構成這部全新的大愛劇。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
我是廣告 請繼續往下閱讀
翁家明飾演的林繁幸醫生在大埔和鄉民累積深厚情誼，
王傳一劇中演的葉明憲醫生，治療癌父與大埔鄉民之間奔波，
製作人余政憲賠錢拍戲 導演以人物出發刻畫真實生活
《在光裏的人》劇中運用大量動畫視覺效果，撞車、
導演林宏杰也表示，「我們成功挑戰了喜劇裡很不容易挑戰的類型，
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995