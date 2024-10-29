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▲翁家明（右）說服妻子陳明真（左）讓他留在山上行醫，太太只能含淚答應。（圖／大愛電視提供）

大愛醫療輕喜劇《在光裏的人》以中西醫葉明憲（王傳一 飾）與林繁幸（翁家明 飾）為主角，描述20多年前兩人至台灣「無醫鄉」之一嘉義大埔鄉行醫的真實故事，上週描述鳳為（柯淑勤 飾）遭逢家庭變故，吟淑（杜蕾 飾）一時想不開，葉明憲循循善誘在病床開導讓留言區湧入一片淚海，「媽媽笑著安慰女兒卻轉身淚崩，這段太催淚了」、「鳳為吟淑的遭遇看得好揪心」。翁家明飾演的林繁幸醫生在大埔和鄉民累積深厚情誼，即使後來得知罹癌也捨不得離開，翁家明回憶一場與劇中太太陳明真的對戲台詞，他說服妻子說，人走的時候留下的只有回憶，這些回憶代表了生活的價值，他只希望人生最後一程有大埔鄉民記住，曾有個白髮蒼蒼的老醫生幫他們消除病痛、陪伴他們的人生，妻子為成全丈夫志業，只能含淚忍痛答應，這段夫妻對話讓翁家明拍戲時感動不已，下戲後情緒仍久久不散，「。」王傳一劇中演的葉明憲醫生，治療癌父與大埔鄉民之間奔波，後期父親病況更加惡劣，一場他在車上與飾演父親的林志儒道別讓他印象深刻，「」而劇中霍正奇飾演凡事拚到最後一刻的村長，無預警倒下癱瘓，在病床上無法言語的表演讓工作人員都看哭，王傳一也透露和霍正奇對戲不禁眼眶紅，「《在光裏的人》劇中運用大量動畫視覺效果，撞車、摔車場面毫不手軟，甚至出動武術指導、替身、吊車，讓主角王傳一吊鋼絲與對手打太極拳，更大量採用嘉義大埔鄉民作臨演，突顯了鄉親們的憨厚與人情味，沒有刻意強調大愛師兄師姐情懷，而是以純真、正能量的輕喜劇訴說故事裡的小人物，都突破了以往觀眾對大愛劇的傳統印象。余政憲坦言第一次當製作人拍戲賠了不少錢，然而「就像做音樂一樣，我不會去想要花多少時間與資源，只想做出最好的作品呈現給大家」。導演林宏杰也表示，「我們成功挑戰了喜劇裡很不容易挑戰的類型，就是正喜劇（也可稱是生活喜劇），我們沒有戲謔或是浮誇，反而是以人物的正面生活，他們所懷抱的夢想來做出生活裡的荒謬和期待，正喜劇很不容易，但我們做到了，這要歸功大愛電視長年累月的人文關懷基底，才構成這部全新的大愛劇。」