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▲越南「共咖啡Cộng Cà Phê」萬聖節超狂優惠「5款無糖單品茶買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲老賴茶棧歡慶中信兄弟封王，今10月29日爽喝「老賴紅茶買一送一」。（圖／翻攝自老賴茶棧FB）

迎接10月31日萬聖節快樂！趁康芮颱風還沒登陸，快喝手搖飲料「買一送一」！8月才開幕被暱稱為越共咖啡的越南「共咖啡Cộng Cà Phê」，驚喜推出萬聖節5款「無糖單品茶買一送一」優惠；老賴茶棧則是歡慶中信兄弟封王給出限時優惠，今（29）日快趁風雨不大爽喝「老賴紅茶買一送一」。暱稱「越共咖啡」的越南「共咖啡Cộng Cà Phê」8月才在台灣開幕一號店，插旗北車商圈開封街掀起大批排隊人潮。在台迎接萬聖節也推出節慶優惠寵客了，即日起至10月31日，「無糖單品茶買一送一」優惠，爽喝咖啡茶、肉桂茶、茉莉茶、甘菊茶、薑茶5款無糖杯杯半價；萬聖節當天還有神秘活動。老賴茶棧狂賀中信兄弟封王，祭出限時手搖飲料優惠慶祝了，今10月29日一日限定爽喝「老賴紅茶買一送一」，快趁風雨不大喝一波。提醒大家，購買飲品限杯裝，冷、熱皆可，不可額外加料；每人限購兩組，限到店限現場購買，售完為止；電話自取、點點食、門市外送不適用；優惠不併用。