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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，遭羈押禁見，北檢聲請延押，而威京集團主席沈慶京也因同案遭到羈押，並行使緘默權，甚至於出庭時表示，若獲交保重獲自由，將砸重金將此案所遭遇的不公平拍攝成影集，於Netflix播放，讓世人公評。根據《鏡週刊》報導指出，威京集團主席沈慶京的心腹朱亞虎在偵訊時，坦承210萬元是沈行賄柯的款項，此外他也坦言知情其他員工充當人頭匯給柯文哲、黃珊珊等人的80萬餘元；彭振聲也供出是柯文哲命他違法圖利京華城。此外，檢方已經破解橘子的Google雲端行事曆，上面記錄了她陪同柯文哲拜會威京集團總裁沈慶京的狀況，還註明「亞虎來接」。據悉，由於沈慶京行使緘默權，台北地檢署一度改派檢察官上場問訊，不過沈慶京依舊口風很緊，沒有交代行賄細節，甚至於日前出庭時表示，若獲交保重獲自由，要將自己在此案遭遇的不公平，砸重金拍攝成影集，到Netflix播放，讓世人公評。