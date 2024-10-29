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▲夫勝寬曬出NMIXX成員海嫄的手寫信，強調不希望身旁朋友一再受到傷害。（圖／夫勝寬IG）

韓國人氣男團SEVEETEEN成員夫勝寬今（29）日凌晨在個人IG帳號發出千字長文，和上傳NMIXX隊長海嫄的手寫信，疑似是在回應經紀公司HYBE對偶像提出報告書的事。夫勝寬更隔空喊話，「藝人不是你們的物品，別把我們當成可以隨便使用、享受的對象」、「停止給藝人帶來無法癒合的傷痛」。夫勝寬深夜寫下，過去發生過許多事情，本想著一切都會過去，與成員們一如既往地努力活動，但現在看到身邊的朋友、粉絲、成員都受到傷害，實在無法再繼續忍耐，所以選擇不再袖手旁觀，想要鼓起勇氣說出來。夫勝寬認同藝人應該承受部分壓力，但這並不代表他們應該在受盡傷害、幾乎崩潰的情況下苦撐，更說道：「這份職業的壓力和負擔確實難以言喻，但我們依舊努力堅持下去。有人理智面對，有人帶著微笑，有人則默默順應一切，即便內心沉重，這是我們選擇的路，但今天這個理由卻顯得格外無情而殘酷。」此外，夫勝寬強調，心疼那些受到傷害的藝人，但同時也為自己無法擁抱每一個人而感到難過，希望藉由這些文字帶給他們一些力量。更指出，自己在K-POP這個產業裡認識的同事、朋友，都是發自真心愛著這份工作，正因如此，所以受傷，有時也會感到空虛。即便如此也會為自己、粉絲帶來更好的舞台表演，並表示：「我們並不是隨便就能被評論的對象，我們經歷了疼痛和挫折，卻依然努力地站上舞台，呈現最佳的表演，請不要小看偶像。」「SEVEETEEN的事並不是任何人都能隨意插手，其他藝人也一樣，不是你們的物品，別把我們當成可以隨便使用、享受的對象。」夫勝寬疑似回應報告書中與HYBE旗下藝人跳Challenge受到批評一事，他表示即便彼此不熟悉，但在結束時的一句「加油」也能成為彼此的回憶，更能為青春留下美好的回憶。最後夫勝寬強調，若彼此能用溫暖的心態互相支持，相信情況會有所好轉，也期許不要再給藝人帶來無法癒合的傷痛，不想再看到身旁成員、盡心的工作人員、粉絲受到傷害，也想對此刻依然喜歡我們的粉絲說聲抱歉。