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美國總統大選投票日倒數一周，共和黨總統候選人川普在10月份的民調中上演驚奇逆轉秀，就連國際賭盤以及風向也瞬間呈現一面倒，近期勝率更直逼七成，川普概念股「川普媒體與科技集團」(Trump Media & Technology Group，TMTG)周一股價更是飆漲超過21%。根據彭博報導，川普在國際賭盤市場對賀錦麗的領先優勢，呈現出進一步擴大的跡象，知名加密貨幣預測市場平台Polymarket的數據顯示，川普得勝率預測目前以66.1%對33.9%大幅領先賀錦麗。此外，先前一個帳戶針對川普下了超大賭注，下注總額達到4500萬美元。Polymarket調查後稱，花費逾4500萬美元押注川普贏得大選的投資者是一位法國公民，Polymarket在一份聲明中表示，公司確定這名擁有四個帳戶者還擁有「豐富的交易經驗和金融服務背景」。川普在各大國際賭盤以及博弈平台勝率皆開始出現大幅領先賀錦麗的態勢，根據Oddschecker.com統計各博弈平台賠率，川普當選機率達62%，較賀錦麗的38%高出24個百分點，PredictIt選舉賭盤也顯示川普將有61%的當選機率。川普近期的聲勢高漲也反應在旗下「川普媒體與科技集團」的股價上，股價自9月23日的低點約12美元，來到今日的47美元，幾乎翻了四倍，周一美股開盤更是單日暴漲21%。